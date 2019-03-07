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محافظات

محافظ مطروح يستقبل عددا من الأطفال الأيتام بمكتبه

الخميس 07/مارس/2019 - 03:47 م
صدى البلد
أيمن محمود
استقبل اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بمكتبه، عددا من أطفال دار أيتام حى الشروق بمدينة مرسى مطروح بحضور الأستاذ أحمد خير مدير عام مديرية التضامن بالمحافظة.

وأطمأن محافظ مطروح، من أطفال الدار على الخدمات وأوجه الرعاية المقدمة لهم خلال حياتهم اليومية خاصة فى الإقامة والإعاشة وتوفير سبل الراحة لهم وتعامل المشرفين معهم ،وكذلك متابعة أحوالهم التعليمية ومدى الانتظام فى العملية الدراسية.

ووجه محافظ مطروح بضرورة المتابعة المستمرة من المشرفين بالدار لتوفير الرعاية المستمرة للأطفال خاصة الرعاية التعليمية والنفسية والاجتماعية، مع التوعية بحُسن السلوك والأساليب السليمة التى يجب أن يتعامل بها الأطفال مع بعضهم البعض داخل وخارج الدار واندماجهم ومشاركتهم الفعلية والبناءة فى المجتمع.

وقدم محافظ مطروح مبالغ مالية لأطفال الدار.

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