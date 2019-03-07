المشدد ١٤ عاما لمتهم في قضية فتنة الشيعة

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 14 سنة للمتهم سعيد محمود فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة".



صدر الحكم برئاسة الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، محمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.