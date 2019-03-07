العادلى: بوابة المحتوى الثقافى تصحح المفاهيم المغلوطة عن الحضارة المصرية

أكد الكاتب الروائى حسام العادلى، أن إنشاء بوابة المحتوى الثقافى المصرى يتيح الثقافة والمعرفة للباحثين عن المعرفة على شبكة المعلومات الدولية ويساعد فى وصول المنتج الثقافى المصرى للعالم بشكل يليق بمكانة مصر.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعليقا على إطلاق وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، مشروع "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري" على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، أن المحتوى الثقافى الذى ينتظر أن يقدم من خلال هذه الشبكة من شأنه أن يساعد فى فهم الآخر للحضارة المصرية فهما صحيحا بعيدا عن الأفكار المغلوطة.



وأشار إلى أن الريادة المصرية على مر عصورها ستساهم فى تقديم منتج ثقافى قوى ومنتقى يليق بمكانة مصر الثقافية والأدبية وريادتها الحضارية على مر العصور.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون الأولى بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والآثار، والثانية بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، وذلك بهدف تنفيذ وإطلاق مشروع "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري" على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتأتي الاتفاقيتان اللتان وُقعتا من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسة هالة الجوهرى، مساعد الوزير لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، ومن وزارة الآثار الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعن وزارة الثقافة الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في إطار حرص الدولة على إتاحة المحتوى الثقافي المصري من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف نشر الثقافة المصرية الثرية، والمحافظة على ريادتها، وإتاحتها رقميًا لكافة شعوب العالم.