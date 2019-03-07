فيسبوك يعترف بأخطائه في فضيحة تسريب معلومات مستخدميه.. مشاكل الموقع تدفع زوكربيرج لوضع خطة تعزز حماية البيانات.. المؤسس يعد بدمجه و واتساب وإنستجرام وتشفير الرسائل

خطة مارك زوكربيرج تستهدف التشفير "من طرف إلى طرف" لخدمات المراسلة

دمج تطبيقات ماسنجر وواتساب وإنستجرام قريبًا لمنع تسرب بيانات المستخدمين



قدّم مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة فيسبوك، الأربعاء، خطة جديدة للتركيز على خصوصية المستخدمين، ذلك بعد أن تورطت الشبكة الاجتماعية في العديد من الفضائح المتعلقة بحماية البيانات، وذلك في رسالة مطولة عن رؤيته لمستقبل شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.



وتهدف خطته إلى توفير التشفير الشامل “تشفير من طرف إلى طرف” لخدمات المراسلة التابعة لشركة فيسبوك، وهي ماسنجر وواتساب وانستجرام، كما أكدت تقارير سابقة أن أن الشركة تخطط لدمج الثلاث تطبيقات معا، وذلك ليصبح مستخدموها قادرين على إرسال رسائل لبعضهم بعضًا.



وفي الرسالة التي قدمها الرئيس التنفيذي للشركة، اعترف مارك بسمعة "فيسبوك" التي تم تلطيخها في السنوات الأخيرة بسبب توجيهاته المتساهله فيما يخص حماية معلومات مستخدمي الشبكة الاجتماعية، كما وعد بإعادة بناء خدماته على مبدأ الخصوصية.



وأضاف أن الشركة تسعى جاهدة إلى جعل تفاعلات المستخدمين عبر فيسبوك تجربة أكثر خصوصية.



وكتب زوكربيرج في السادس من مارس: "أعتقد أن مستقبل وسائل التواصل سيتحول بشكل متزايد إلى خدمات خاصة ومشفرة حيث يمكن للناس أن يكونوا واثقين من أن ما يقولونه لبعضهم البعض سيظل في أمان وبأن رسائلهم ومحتوياتهم لن تستمر إلى الابد".



وتأتي تلك الخطة التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي لفيسبوك، والتي توضح بالتفصيل رؤيته المتعلقة بالخصوصية بعد مرور بضعة أيام من كشف تغريدة من جيرمي بيرج، مؤسس موقع Emojipedia عن أن فيسبوك يسمح للمستخدمين بالبحث عن ملفات شخصية محددة باستخدام أرقام الهواتف المتوفرة للمصادقة الثنائية.



وقبل أسبوع واحد فقط، كشف تحقيق أجرته صحيفة "وول ستريت" أن فيسبوك يجمع معلومات شديدة الحساسية من 12 تطبيقًا على الأقل دون موافقة المستخدمين، وفي فضيحة الخصوصية الأكثر شهرة، تعرض فيس بوك للهجوم في عام 2018 عندما تم الكشف عن أن شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أناليتيكا" قد تم السماح لها بالوصول إلى بيانات 87 مليون مستخدم.



ونتيجة لذلك، وعد زوكربيرج بتطبيق مبادئ الخصوصية الموجودة في تطبيق واتساب على جميع تطبيقاته التي تقدم خدمات المراسلة، ذلك لتعزيز حماية البيانات، وفي خطته المستقبلية، قال الرئيس التنفيذي لفيسبوك إنه سوف يدمج خدمات الرسائل الخاصة بواتساب وانستجرام وفيسبوك مسنجر بطريقة تسمح للمستخدمين بالاتصال عبر جميع التطبيقات الثلاثة، وأضاف أنه سيتم تزويد الجميع بتشفير "من طرف إلى طرف"، لمنع أي شخص من التجسس على رسائلك بما في ذلك المتسللون، ومجرمي الإنترنت أو حتى الحكومات المتشددة.



وأوضحت "ديلي ميل" أن واتساب يحتوي بالفعل على ميزة التشفير من طرف إلى طرف، لكن منصات المراسلة الأخرى الخاصة بفيسبوك لا تحتوي على تلك الميزة، وبإضافتها إليها، سيشعر المستخدمون أن رسائلهم في مأمن، كما سيساعدهم فيسبوك على إعادة كسب ثقة المستخدمين.



وقارن زوكربيرج، الذي كان يشبه سابقًا فيسبوك ب "ساحة البلدة"، النظام الجديد بالعيش في غرفة المعيشة خلف باب أمامي مغلق، ذلك دون القلق من أي شخص يتنصت.



وقال في رسالته "أعتقد أن مستقبل الاتصالات سيتحول بشكل متزايد إلى خدمات خاصة ومشفرة حيث يمكن للناس أن يثقوا فيما يقولونه لبعضهم البعض في وأن رسائلهم ومحتواهم لن تستمر إلى الأبد".



في وول ستريت، يعتقد بعض محللي الأسهم أن فيس بوك يسير في الاتجاه الصحيح.



وقال دان إيفز، المدير الإداري لأبحاث الأسهم في شركة ويدبوش للأوراق المالية، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يحاول زوكربيرج وفيسبوك بناء منصة تلبي المزيد من الخصوصية وأمان البيانات والتي هي مصدر قلق كبير للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وأضاف: "هذه قضية ساخنة ليس فقط من بالنسبة لفيسبوك ولكن أيضًا لبقية عالم التكنولوجيا، وهي خطوة كبيرة نحو التطور القادم في الرسائل".



لكن المدافعين عن الخصوصية يشككون في أن الفيس بوك يغير طرق جمع البيانات الخاصة به.



وقالت جين كينج، مديرة خصوصية المستهلك في مركز الإنترنت والمجتمع في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد: "لن تفعل هذه الخطة شيئا لمعالجة استهداف الإعلانات وجمع المعلومات عن المستخدمين".



وذكرت شبكة "سي.بي.سي. نيوز" الكندية، أن المستخدم العادي لن يتمكن من معرفته ما إذا كانت اتصالاته حقا مشرفة، وهو ما يظل مشكلة بالنسبة للمستخدمين.



وفي هذا الصدد، قالت كريستين بانان محامية حماية المستهلك بمركز معلومات الخصوصية الإلكترونية: "لا توجد وسيلة حقيقية للمستهلكين للتحقق من ذلك، يمكن فقط لباحثي الأمن أن يفعلوا ذلك لكن المستهلك العادي لا يستطيع ذلك".

