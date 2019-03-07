وزير التنمية ووفد UCLGA يبحثون افتتاح مقر المنظمة بالقاهرة ..وإجراءات اجتماع شبكة النساء المحلية الأفريقية في أبريل

وزير التنمية المحلية :

توفير البرامج والدورات التدريبية للكوارد الأفريقية بالمحليات

-التنسيق مع بنك الإعمار والتنمية الأوروبى للدخول فى المجالات التنموية بأفريقيا

-إنشاء صندوق تنمية مدن أفريقيا بمشاركة 100 مدينة أفريقية وبعض المدن المصرية



التقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم، الخميس، وفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA"، برئاسة جان بيير مباسى، السكرتير العام للمنظمة، وذلك بحضور كل من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.



وتناول اللقاء الاستعداد لافتتاح مقر المنظمة عن إقليم شمال أفريقيا بالقاهرة وعقد مجموعة من الفعاليات والأنشطة المشتركة بين مصر ودول القارة فى إطار المنظمة ودعم دور مصر وأفريقيا والاستفادة من المزايا التنافسية للقارة سواء الموارد البشرية والطبيعية وخلق اقتصاد أفريقى قوى يغزو العالم ودعم العمل التنموي فى القاهرة.



كما تناول اللقاء إجراءات عقد الاجتماع الخاص بشبكة النساء المحلية الأفريقية خلال شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى توفير وزارة التنمية المحلية لعدد من البرامج والدورات التدريبية للكوارد الأفريقية بالمحليات فى مقر مركز التنمية المحلية بسقارة، وإجراءات التنسيق مع بنك الإعمار والتنمية الأوروبى وبعض الشركاء الدوليين لمصر للدخول فى العديد من المجالات التنموية ودعم البنية الأساسية بالقارة الأفريقية فى إطار المنظمة.



الاجتماع شهد أيضا إجراءات إنشاء صندوق تنمية مدن أفريقيا بمشاركة 100 مدينة أفريقية وبعض المدن المصرية.



وأشاد شعراوى بجهود منظمة المدن الأفريقية والمملكة المغربية لعودة مصر إلى هيئة المكتب التنفيذي للمنظمة، والذى توافق مع فوز مصر برئاسة الاتحاد الأفريقى وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسته خلال فبراير الماضى.



وأكد أن الوزارة مهتمة بتفعيل التعاون مع دول القارة السمراء فى مجال المحليات وجميع المجالات التنموية خلال العام الجاري، ورحب بعقد اتفاقيات توأمة بين المدن المصرية ونظيرتها الأفريقية فى إطار المنظمة خلال الفترة المقبلة، بما يساهم فى دعم مبادرات تحسين البنية التحتية والاستثمار المشترك بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها وتحسين أحوالهم المعيشية.



وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق مزيد من التعاون والفاعلية خلال الفترة المقبلة بين الجانبين، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع فى شهر يوليو المقبل، للمكتب التنفيذي للمنظمة واقتراح تنظيم اجتماع آخر لوزارء التنمية المحلية.



ولفت إلى جهود مصر لوقف الهجرة غير الشرعية من أفريقيا وأهمية التسويق الجيد للموارد التنموية الموجودة فى القارة الأفريقية لدخولهم كشركاء أقويا لدعم العمل التنموي فى القارة.



وشدد الوزير على اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بتمكين المرأة ودعم دورها فى السياسى والاقتصادى فى جميع المجالات بالمجتمع، لافتًا إلى تولى المرأة المصرية 8 حقائب وزارية، بالإضافة إلى توليها عدد من المناصب المحلية القيادية على رأسها منصب المحافظ.



من جانبه، أكد جان بيير، سكرتير عام المنظمة، أهمية دور مصر المحورى فى دعم التنمية بدول القارة الأفريقية، خاصة بعد تولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما أكد أهمية دعم اللامركزية، والتنمية الحضرية والمحلية والخدمات العامة فى القارة الأفريقية بمشاركة مصر.



كما وجه الشكر للحكومة المصرية لجهودها فى رفع قدرات الكوادر الافريقية المحلية واعداد دورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم، مشيرًا إلى أن مصر لم تغب عن المنظمة بسبب الأحداث التى شهدتها خلال السنوات الماضية وكانت موجودة ، ونعتبر تلك الفترة انتقالية محدودة.



وأكد المحافظون خلال كلماتهم على أن هذا اللقاء هو بداية سلسلة من اللقاءات المتبادلة مع المسئولين فى منظمة المدن الأفريقية، والتي ستؤتي ثمارها، كما أكدوا استعدادهم لتقديم جميع أشكال الدعم لدور منظمة المدن الأفريقية بالقاهرة وجميع العواصم الأفريقية.



جدير بالذكر أنه تم اختيار كل من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة (ممثل دائم)، والدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، كأعضاء بالمجلس الأفريقى من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا بالمجلس الأفريقى للمنظمة، بالإضافة إلى أنه تم انتخاب الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، كأحد أعضاء مجلس "شبكة النساء المحلية المنتخبة" من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا.