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تعليم

وفد جامعة المنصورة يزور نواكشوط لتفعيل بروتوكول التعاون.. صور

الخميس 07/مارس/2019 - 04:27 م
صدى البلد
همت الحسينى
قام وفد من جامعة المنصورة بزيارة لجامعة نواكشوط العصرية في موريتانيا لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه في ديسمبر 2016،وتوقيع اتفاقية تعاون تنفيذي بين الجامعتين في مجال الإشراف المشترك لرسائل الماجستير والدكتوراه والتدريب العلمي والطبي، وبناء البرامج الدراسية المتطورة.

فيما جاء الوفد برئاسة الدكتور محمد عطية البيومي عميد كلية الطب، وكل من الدكتور حسني غزالة وكيل كلية العلوم، و الدكتور محمد صلاح مسئول مكتب العلاقات الدولية ومنسق الاتفاقية وتأتي الزيارة في إطار اهتمام مصر بالعمق الاستراتيجي للعلاقات مع أفريقيا والدول العربية وخاصة وأن مصر تترأس الاتحاد الأفريقي لهذا العام عام التعليم 2019.

فيما إلتقى الوفد مع مسئولي جامعة نواكشوط ومسئولي بعض الوزارات بتنسيق السفارة المصرية بموريتانيا والمكتب الثقافي المصري في نواكشوط بهدف التعرف على إمكانيات الجامعة وبحث سبل التعاون وبناء شراكة فعالة ونافعة للطرفين.

كما قام الوفد بزيارة كليات الطب والعلوم والتقنيات والآداب بجامعة نواكشوط، رافقهم خلال الجولة الدكتور نشأت ضيف المستشار الثقافي المصري وتم لقاء الدكتور الداد لبشير عميد كلية الطب، و الدكتور عيسى نبي الله عميد كلية العلوم، و الدكتور سعد بوه كمارا عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية وتم بحث سبل التعاون في المجالات الطبية والعلمية وكيفية العمل على تبادل الأساتذة والطلاب والتدريب الطبي للطلاب الموريتانيين في مستشفيات ومراكز المنصورة الطبية.

فيما أختتم الوفد زيارته بلقاء الدكتور أحمد حوبه رئيس جامعة نواكشوط العصرية حيث تم عرض فيديو جامعة المنصورة بحضور عمداء الكليات وأعقب هذا اللقاء المثمر توقيع اتفاقية تعاون تنفيذي بين الجامعتين في مجال الإشراف المشترك لرسائل الماجستير والدكتوراه والتدريب العلمي والطبي، وبناء البرامج الدراسية المتطورة.

فيما اكد الدكتور محمد صلاح أن تفعيل الاتفاقية جاء نتيجة اهتمام جامعة المنصورة بالاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها وبناء شراكات قوية مع دول أفريقيا في إطار اهتمام مصر بأفريقيا وأهميتها الاستراتيجية.

واشار الدكتور محمد عطية البيومي، الى أنه يمكن تعظيم الاستفادة من هذا التعاون لنقل الخبرات وتبادل الطلاب والأساتذة والتدريب اللازم لرفع الكفاءات التي تلزم كل طرف، وجامعة المنصورة تتمتع بالإمكانيات العلمية والتدريبية اللازمة والخبرة الطويلة في المجال الطبي.

من ناحيته أكد الدكتور أشرف عبد الباسط على أهمية التعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة للاستفادة من خبرات جامعة المنصورة وبالأخص في المجالات الطبية والبحوث العلمية التي تخدم البلاد العربية والإفريقية، وضرورة مواكبة خطة الدولة للتنمية الشاملة من خلال الشراكات الاستراتيجية القوية في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
وفد جامعة المنصورة يزور نواكشوط لتفعيل بروتوكول التعاون.. صور
وفد جامعة المنصورة يزور نواكشوط لتفعيل بروتوكول التعاون.. صور
وفد جامعة المنصورة يزور نواكشوط لتفعيل بروتوكول التعاون.. صور
وفد جامعة المنصورة يزور نواكشوط لتفعيل بروتوكول التعاون.. صور
وفد جامعة المنصورة يزور نواكشوط لتفعيل بروتوكول التعاون.. صور
وفد جامعة المنصورة يزور نواكشوط لتفعيل بروتوكول التعاون.. صور
وفد جامعة المنصورة يزور نواكشوط لتفعيل بروتوكول التعاون.. صور

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