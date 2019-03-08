بعد تزويد أمريكا لـ إسرائيل بـ نظام ثاد الصاروخي.. يهدف لتأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية.. وسيلة فعالة لصد الصواريخ الباليستية الإيرانية وهويزة

ديبكا يكشف أسباب تزويد أمريكا لـ إسرائيل بـ نظام ثاد الصاروخي:

يعترض الصواريخ الباليستية داخل الغلاف الجوي أو خارجه

يختبر قدرة الجيش الأمريكي على نشر مثل هذه الأسلحة في أنحاء العالم

وسيلة فعالة لمواجهة منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية وصاروخ هويزة



نشر موقع "ديبكا" المخابراتي الإسرائيلي المقرب من جهاز الموساد اليوم الخميس تقريرًا مطولًا عن تفاصيل الخطوة الأمريكية غير المسبوقة، والتي تتعلق بتزويد إسرائيل بـ نظام ثاد THAAD الصاروخي.



وقال "ديبكا" أن القدرات الهجومية الإسرائيلية المختلفة، لن تحول دون تعرض الجبهة المدنية الداخلية لهجمات مكثفة ومتزامنة في أي حرب مستقبلية، ما يعني خسائر فادحة.



وتابع "ديبكا" أن نظام "ثاد"، الذي وصل إسرائيل قبل 3 أيام، هو نظام أرض – جو للدفاع الجوي، تستخدمه القوات الأمريكية ودول حليفة، وتشمل مهامه تأمين المنشآت الحيوية والمناطق السكنية والبنية التحتية الأساسية، حيث يعتمد نظام عمله على اعتراض الصواريخ الباليستية سواء داخل الغلاف الجوي أو خارجه.



وأوضح الموقع الإسرائيلي أن القيادة الأوروبية أكدت للجيش الأمريكي في بيان، أن الهدف هو اختبار قدرة الجيش الأمريكي على النشر السريع لمثل هذه الأسلحة في أنحاء العالم.



وأضاف "ديبكا" أن هذه الخطوة دليل على التزام واشنطن بأمن إسرائيل، فيما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الهدف هو تعزيز القدرات الدفاعية الإسرائيلية، وأن هذه الخطوة لا تعني شراء المنظومة الأمريكية لكن الخطوة التي تحدث للمرة الأولى، تثير تساؤلات لا سيما وأنها جاءت بعد شهر واحد من إجراء تدريب مشترك، حمل اسم "جونيبر فالكون 2019"، بمشاركة سلاح الجو الإسرائيلي ووحدات من الجيش الأمريكي، حيث توجد احتمالات بأن أوجه قصور ظهرت خلال تلك المناورة.



ووفقًا لـ"ديبكا" لا تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حاليًا وسيلة فعالة لمواجهة منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية، ولا سيما عقب إعلان طهران إطلاقًا ناجحًا لصاروخ جديد حمل اسم "هويزة"، يتخطى مداه 1350 كيلومترًا.



وذكر موقع "ديبكا" المخابراتي الإسرائيلي، أن إعلان طهران يأتي في إطار ردها العملي على عملية اختبار صاروخ "حيتس3" التي قامت بها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يوم الثاني والعشرين من يناير الماضي، وذكر أنها تركز حاليا على بناء الصواريخ متوسطة المدى لتهديد إسرائيل.



فيما أشارت مصادر عسكرية إسرائيلية، إلى أن السبب في الخطوة الأمريكية، هو الرؤية المشتركة التي ترجح أن جميع صراعات إسرائيل المستقبلية ستشهد تعرضًا لهجمات صاروخية مكثفة ومتزامنة، ستضرب الجبهة الداخلية المدنية.



وتابعت المصادر العسكرية إن الخطوة الأمريكية تستهدف في الحقيقة اختبار قدرة القوات الأمريكية على الوصول السريع إلى إسرائيل، ومساعدة الجيش الإسرائيلي في حماية البلاد من هجمات الصواريخ الباليستية المستقبلية، مضيفًا أن إيران هي العنوان الرئيسي وراء الخطوة الأمريكية.



ونقل "ديبكا" عن الميجور جنرال إيتان بن إلياهو، القائد الأسبق لسلاح الجو الإسرائيلي، أن جميع السيناريوهات الحربية المستقبلية، تؤكد على حتمية استخدام واسع النطاق للصواريخ، وأنه حتى لو نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات هجومية ناجحة، فإن الأمر غير كاف لحماية البلاد، لذا فقد جاءت الخطوة الأمريكية.



أفاد "ديبكا" أن التدريبات المشتركة، غير كافية، حيث إن تعقيد المعارك القادمة يحتم تنسيقًا قويًا وقدرة على دمج العديد من الأنظمة الدفاعية، ومن ثم فإن أحد الأهداف الرئيسية للخطوة هو التدريب على تنفيذ عمليات دمج سريع لنظام ثاد مع أنظمة الدفاع الإسرائيلية المختلفة.



وتابع "ديبكا" أن الأمر أيضًا، على صلة بعقيدة إدارة ترامب الخاصة بسحب القوات العسكرية من المنطقة، ومن ثم كان لزامًا أن يحل محلها نظام دفاعي مناسب، ضمن الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل.