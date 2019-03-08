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برلمان

برلمانية تشيد بمشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري على الإنترنت

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:05 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
القسم السياسي
قالت النائبة غادة عجمي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة تعمل جاهدة للحفاظ علي التراث المصري والهوية المصرية، مؤكدة أن إطلاق مشروع بوابة المحتوي الثقافي الرقمي علي الإنترنت يتيح لكافة دول العالم الإضطلاع علي ثقافتنا.

وأكدت "عجمي" في تصريحاتها لـ"صدي البلد" أن هناك من يحاول تغيير ثقافتنا ونشر أكاذيب ليس لها اساس من الصحة، والإساءة لصورة مصر بالخارج، مشيرة إلي أن هذه الخطوة تنشر الثقافة المصرية العريقة كاملة وتحافظ عليها من المعتدين.

وأوضحت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ان بإضطلاع الشعوب علي ثقافات بعضها وتأثرهم بها، يكون هناك تواصل بناء وقوي بين الجميع يتيح تبادل الأفكار وتناسقها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد اليوم مراسم توقيع اتفاقيتى تعاون الأولى بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والآثار، والثانية بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، وذلك بهدف تنفيذ وإطلاق مشروع "بوابة المحتوى الثقافى الرقمى المصرى" على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

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