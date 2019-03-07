مطالبات بـ إنشاء مستشفى افريقى فى أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة..صور



والسعى مجددا نحو إنصهار التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثمان فى تكتل واحد كبداية نحو حلم أفريقيا الموحدة كمنطقة موحدة واتحاد جمارك وسوق مشتركة وبنك مركزي واحد وعملة موحدة . وتفعيل الطريق البرى بين القاهرة وكيب تاون بجنوب إفربقيا سيعجل بوحدة اقتصادية حقيقية سيكون من نتائجها تضاعف الاستثمارات المصرية 5 أضعاف ما هى علية الآن وهو 10.2 مليار دولار وتضاعف التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا لعشر مرات ما هو عليه الآن وهو 5 مليارات دولار.



.إنشاء مستشفى طبى افريقى فى عاصمة الإقتصاد والثقافة والشباب الأفريقى أسوان المصرية معتمدا على الكوادر الإفريقية النابغة طبيبا على مستوى العالم وفتح باب للتبرعات الإفريقية والتى لن تقل باى حال من الأحوال عن 20 مليار جنيه سنويا .



كما طالب د.فرج عبد الفتاح فرج أستاذ الإقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة بإنشاء مجلس الحكماء الأفريقي يكون معنيا بإنهاء كل أشكال المنازعات والقضايا العالقة بين الدول الإفريقية بعضها ببعض مع تفعيل ومراقبة استراتيجية 2063 لأفريقيا للقضاء على الفقر والجهل والمرض .



وأن هناك لحمة كبيرة وتداخل بين إستراتيجية مصر 2030 وإستراتيجية إفريقيا 2063 وأشار الى أهمية التركيز على البنية التحتية وبدون كفاءات بشرية وتتأثر التنمية المستدامة فى إطار برنامج 2030 وهل هناك ارتباط و تداخل وفى هذا الإطار لا ننسى أن هناك دولة تدخل فى القارة الإفريقية سواء الاقتصادي أو السياسي تركى قطرى إيرانى ويحاول أن يكون له أقدام يناوىء التحركات المصرية بجانب التحركات السعودية وكذلك السوق الإفريقية المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا وليبيا تضم جميع الدول المطلة على البحر الأحمر.



بينما قال الدكتور أحمد عبد الدايم الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة إدخال العروبة والإسلام لحوض النيل وإفريقيا و كان لازدهار.



الثقافة والحضارة الإسلامية في مصر في العصر المملوكى على سبيل المثال اثر كبير في تفضيل شعوب غرب افريقيا طريق مصر كطريق لحج , فلقد كانت زيارة مصر بالنسبة للكثير منهم جزءا أساسيا من تلك الزيارة المقدسة.... ويعتبر سلطان مالي منسا علي أول من زار مصر في عصر سلاطين المماليك (1255-1270) وذلك في طريقه إلي الحج عام 658ه / 1259م.في عهد السلطان الظاهر بيبرس.



أما أشهر مواكب حج سلاطين مالي عبر الأراضي المصرية وذات الأثر الهام في مجال العلاقات بين مصر وغرب إفريقيا في العصور الوسطي, فكان موكب حج السلطان منسي موسي استهلالا بارع العلاقات قوية بين البلدين , شملت آفة المجالات الحيوية من ثقافة وتجارة وفكر وعلوم وفنون , وأصبح دخول مصر بالنسبة لحجاج غرب إفريقيا لا يعني فقط مجرد المرور في طريقهم الي مكة , بل أصبح دخول مصر في نظر أولئك الحجاج اتصالا عميقا بحضارة عربية..



تطور العلاقات المصرية -الإفريقية في فترة محمد علي وأسرته، حيث كانت تتسم بكثرة الفتوحات في مناطق القارة قبل أن تتكون الدول والحكومات، حتى وصلت إلي عمق إفريقيا، وأصبحت حدود مصر حتى خط الاستواء جنوبا، وبلاد الحبشة شرقا ومع كينيا جنوبا، ورفع العلم.



المصري في تلك المناطق، واكتشاف بحيرات منابع النيل.فى النصف الاول من القرن العشرين، حكم ثنائى وحدود مباشرة من دول غرب ووسط وشرق افريقيا وحوض النيل.



أشار مجدى الصياد الخبير الإعلامى إلى أهمية دور الإعلام فى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية ودوره فى تصحيح الصورة الخاطئة عن شعوب القارة الإفريقية .



وأشارت هبه البشبيشى الباحثة بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة بدور السيسى فى إعادة العلاقات المصرية الإفريقية وتوصيل رسالة الى الفهم الحقيقى لجماعة الإخوان على أما جماعة إيدلوجية حاكمة وتوضيح للأكاذيب والافتراءات التى كانت تنشر على مدار حكم الإخوان وأكدت على أهمية القوى الناعمة فى إذابة الفروق بين شعوب القارة الإفريقية وأهمية تكاتف المثقفين والدبلوماسين والإعلاميين وتوجيه الخطاب الإعلامى بأن أثوبيا لن تسمح لنفسها بتعطيش المصريين ولدرجة أن الأخبار الخاصة بإفريقيا التى كانت تنشر كانت تصدر من الصحف الإسرائيلية أو التركية.



كما أشار د.محمود زكريا مدرس العلوم السياسية أن هناك 55 دولة عضوة فى الإتحاد الإفريقى وقال أن من أهم التحديات الموجودة هى زيادة حدة الصراعات الإفريقية بين الدول وكل الدول فيها قبائل وهذا ساهم فى زيادة حدة الصراع المسلح على مدار أكثر من نصف قرن من الزمان.



كما أكد المهندس هشام فرغلى مدير متحف النيل السابق ضرورة الإسراع بكافه الوسائل للتواصل مع الدول الإفريقية على كافه المحاور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية واستغلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي الاستغلال الأمثل. والذى أكد أن متحف النيل بأسوان من أهم القوى الناعمة التى يمكن استخدامها فى تقريب المسافات بين مصر ودول حوض النيل العاشرة وأن يلتقى سفراء هذه الدولة وإيجاد حالة من الحراك المجتمعى.



كما أشار د.وجدى سيفين رئيس مؤسسة كوادر للتنمية على أن هناك فجوة بين النظرية والتطبيق ويجب العمل على إذابة الفروق بين الشعوب من أجل تحقيق التنمية ولكى نحقق التنمية المنشودة يجب أن نركز على تدريب العنصر البشرى وتنميته لأنهم المنوط لهم تنفيذ الخطط والاستراتيجيات لأن إهماله يؤدى الى تقليل سرعة تحقيق التنمية وأنها لا تتم بشكل كامل ومتكامل وطالب بإنشاء أول جامعة إفريقية .



فيما طالبت الدكتورة .صفاء الباز مستشار وزير الصحة السابق بتبنى برنامجا طموحا لتنظيم الأسرة بين مصر والدول الإفريقية وتدريب هذه الشعوب على كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة وهذا النموذج يجب أن يتم تكراره.. عدد من الخبراء .كما أشار عاطف صقر مدير تحرير الأهرام أهمية اكتشاف أفريقيا إعلاميا وخاصة أن ظروف السفر ليست بالأمر الهين وبحضور الإعلامى أمين إبراهيم أباظة والإعلامي فارس عزام وعدد كبير من الإعلاميين والسياسيين وخبراء الاقتصاد والسياسة .







نظم المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى برئاسة الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى ، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالجيزة ندوة بعنوان "مصر وإفريقيا ... آمال وتحديات " .وتحدث فيها السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الإفريقية وقال أن من خلال تجربة عملى فى إفريقيا فإن هناك الروابط الدينية والتاريخية والاقتصادية والتجارية والمصالح المشتركة بما يسمح بتوطيد الصلات بين هذه الدول.وقال أنه بعد تولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى يجب التوجه لعقد قمة عربية إفريقية وكذلك قمة إفريقية أوروبية لبحث سبل التعاون حلال الفترة القادمة كما قال أن العلاقات بين مصر وإفريقيا استثمارية فقط إنما هناك إنجاز آخر الإ وهو العلاقة بين الصين والدول العربية وكذلك العلاقات بين الصين وإفريقيا.وأكد أن الأمن المائى جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني وإنما يكون مرتبط بإفريقيا وكذلك البحر الأحمر ودوره فى تقريب العلاقات بين دول الخليج والدول الإفريقية.وقال أن من أهم التحديات السياسية هى مواجهة المنظمات الإرهابية الموجودة فى بعض هذه الدول مثل بوكوحرام ومنظمة الشباب وهناك الأمن والاستقرار فى السودان خاصة وتشاد وإفريقيا الوسطى والوضع فى ليبيا والترتيبات الأمنية وكذلك التحديات الاقتصادية يجب إنشاء منطقة تجارة حرة واهتمام من جانب مصر بالاستثمار الإفريقى ثم الإفريقى المصرى ثم العربى وفى هذا الصدر هناك نركز على القوى الناعمة .كما أشار الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى الى أن المدخل الحقيقى لمصر فى أفريقيا هو التسلح بسلاح العلم والتكنولوجيا وهو السلاح الذى مكن مصر من قيادة الأمة الإفريقية سواء فى عصرالحكم العلوى او فى عصر عبد الناصر عكس العصور التالية التى ابتعدت فيها مصر عن محيطها الإفريقى نتيجة إضمحلال قيم العلم والتعلم بها وتصحر العنصر البشرى وضرورة وجود استراتيجية إعلامية قوية تعمل مع وجود قمر إفريقى يدخل تحت مظلته الـ 55 دولة أفريقية.وإذاعات موجهه لضمان وجود رؤي توافقية جمعية إزاء العديد من القضايا الإفريقية المستحدثة .