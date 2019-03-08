ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل يجوز إعطاء صدقة للأم

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه يقول صاحبه (أريد أن أتصدق لأمي فهي أرملة فهل تجوز نية الصدقة لها وليست إعانة).

وأجاب الورداني، قائلًا "إن مفهوم الصدقة إذا كان فى مقابل الزكاة فيكون هذا مفهوم النفل، ومفهوم الصدقة إذا كان مفهومه بمعنى القربة لله فيدخل به جميع الأعمال حتى لو كانت واجبة، فالصدقة إذا كان مقصود بها القرب من الله فيشمل كل الأشياء إذا كانت فرضًا أم نفلًا.

واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فيِّ امرأتك) فإن كان هذا من قبيل العمل الصالح الذي هو من الواجبات وهو النفقة على الزوجة فالصدقة هنا أطلقت على الواجب أو أطلقت على النفل، فستكون هذه صدقة لكِ.

ترشيحاتنا

لحظة اشتعال النار في باخرة سياحية بكورنيش المعادي.. فيديو وصور

طلب إحاطة لوزير التموين بشأن الحذف العشوائي لأصحاب بطاقات التموين

التموين: مواطن يشكو حذفه من البطاقة.. لنفاجأ بامتلاكه 9 عدادات كهرباء

صفية وسعد زغلول.. قصة بنت الباشوات وابن الريف في ملحمة ثورة 19

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

الصحة : إقالة جمال شعبان مدير معهد القلب واحالته للتحقيق لتقصيره فى عمله

توفيق عكاشة يهاجم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي .. فيديو

شاهد.. فيديو جديد لحظة اندلاع النيران فى باخرة سياحية بالمعادي .. فيديو و صور

عبود ماهر يكتب ..جرائم طبيب الغلابة

حقيقة الإصابة بالسرطان من استعمال المناديل المبللة

زكريا ناصف مهاجما مجدي عبد الغني: بلاش تستخفوا بعقول الجمهور.. فيديو

هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت.. أمين الفتوى يجيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

فيديو

حلمي طولان: عمار حمدي لم يخذلني أمام الإنتاج.. فيديو
محمد فاروق: تقنية الـ Var تقلل من أخطاء التحكيم وتفقد الكرة متعتها.. فيديو
زكريا ناصف مهاجما مجدي عبد الغني: بلاش تستخفوا بعقول الجمهور.. فيديو
حلمي طولان: سيسيه يزيد القوة الهجومية للاتحاد السكندري.. فيديو
منقذ اليونانيين يحكي أصعب اللحظات فى حريق دمر 3 مدن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟