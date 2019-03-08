هل يجوز إعطاء صدقة للأم

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه يقول صاحبه (أريد أن أتصدق لأمي فهي أرملة فهل تجوز نية الصدقة لها وليست إعانة).



وأجاب الورداني، قائلًا "إن مفهوم الصدقة إذا كان فى مقابل الزكاة فيكون هذا مفهوم النفل، ومفهوم الصدقة إذا كان مفهومه بمعنى القربة لله فيدخل به جميع الأعمال حتى لو كانت واجبة، فالصدقة إذا كان مقصود بها القرب من الله فيشمل كل الأشياء إذا كانت فرضًا أم نفلًا.



واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فيِّ امرأتك) فإن كان هذا من قبيل العمل الصالح الذي هو من الواجبات وهو النفقة على الزوجة فالصدقة هنا أطلقت على الواجب أو أطلقت على النفل، فستكون هذه صدقة لكِ.