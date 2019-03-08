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نائب وزير التعليم: المجمعات التكنولوجيا تسعى لإعداد خريجين على مستوى فني عال .. وتفتح قنوات للتواصل المباشر بين الطلاب والشركات والمصانع لاطلاعهم على فرص العمل المتاحة

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:43 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
مجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم مثال للتعاون المصري الإيطالي لتطوير مجال التعليم الفني
تعريف الصناعة والقطاع الخاص بإمكانيات الخريجين فى ملتقى التوظيف بحضور ممثلى 30 شركة

افتتح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ملتقى التوجيه الوظيفي "شغلانتي.. مستقبلي" بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بقرية "دمو" بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتور عبد الوهاب الغندور المشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وحضر الافتتاح فليتشي لونجومباردى رئيس وحدة التعاون بالسفارة الإيطالية نائبًا عن السفير الإيطالي، وفابيو مينيتي مدير وحدة الدعم الفني الإيطالية، ومحمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

وتفقد الحضور عددًا من الورش الكهربائية والميكانيكية بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل، واستمع لشرحٍ وافٍ عن طبيعة عمل الماكينات ودورها في التطوير والتنمية، كما تفقد عروض الشركات التوضيحية حول الفرص الوظيفية المتاحة.

وقال الدكتور مجاهد، إن هذا النموذج خير مثال للتعاون المصري الإيطالي على أعلى مستوى لتطوير مجال التعليم الفني، وأن هناك مشروعًا في الوزارة للاستفادة من هذه المنتجات وتسويقها لصالح المدارس والطلاب، مشيرًا إلى أهمية النهوض بمجال التكنولوجيا التطبيقية الحديثة في مجال التعليم الفني وذلك للحاق بركب التطور السريع في هذا المجال على المستوى العالمي.

وأضاف مجاهد، أن الهدف من نظام التعليم بالمجمع هو إعداد خريجين على مستوى فني عال لإمداد سوق العمل بهم في مختلف التخصصات بمهارات تنافسية تساعدهم على الحصول على فرص عمل في سوق العمل الداخلي والخارجي حسب المواصفات والمعايير المستخدمة في دول الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه قال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إن الملتقى يهدف إلي فتح قنوات للتواصل المباشر بين الطلاب والشركات والمصانع لاطلاعهم على فرص العمل المتاحة بهذه المنشآت، إضافة إلى التعريف بمهارات الطلاب وإمكانية تطوير هذه المهارات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح المحافظ، أن ملتقي التوجيه الوظيفي يشارك في فعالياته أكثر من 30 شركة ومجموعة مصانع تعمل في مجالات مختلفة، وأكثر من 700 طالب وطالبة من المدارس الثانوية الصناعية والمدارس الإعدادية، كما يتم عقد ورش تعريفية للطلاب حول تنمية مهاراتهم البشرية.

وقال الدكتور عبد الوهاب الغندور، المشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، إن هذا الحدث يمثل عرضًا لمنتج النموذج التعليمي الذى أنشأ في مجمع الفيوم التكنولوجي، حيث إنه يلقى الضوء على جودة هذا المنتج وجاهزيته لسوق العمل المحلى والدولي وهذا هو المعيار الأساسي في الحكم على نجاح هذا النموذج الذي بدأ تعميمه فعلا تحت مظلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمسمى التكنولوجيا التطبيقية، والتي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأول مدرسة منها وهى مدرسة العربي بالمنوفية منذ شهور قليلة ماضية والتي تجسد نموذجًا تطبيقيًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ على الاستدامة المالية لتعميم نماذج الصندوق.

وأضاف أن ملتقى التوظيف بنسخته الحالية يهدف أيضا إلى تعريف الصناعة والقطاع الخاص بإمكانيات خريجي المجمع من الحاصلين على الشهادات المختلفة في التعليم الفني نهاية بدرجة بكالوريوس التكنولوجيا المستحدثة في نماذج الصندوق والتي يكتمل نجاحها بصدور قانون الجامعات التكنولوجية الذى انتهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب من مناقشته خلال الشهور الماضية.
نائب وزير التعليم: المجمعات التكنولوجيا تسعى لإعداد خريجين على مستوى فني عال .. وتفتح قنوات للتواصل المباشر بين الطلاب والشركات والمصانع لاطلاعهم على فرص العمل المتاحة
نائب وزير التعليم: المجمعات التكنولوجيا تسعى لإعداد خريجين على مستوى فني عال .. وتفتح قنوات للتواصل المباشر بين الطلاب والشركات والمصانع لاطلاعهم على فرص العمل المتاحة
نائب وزير التعليم: المجمعات التكنولوجيا تسعى لإعداد خريجين على مستوى فني عال .. وتفتح قنوات للتواصل المباشر بين الطلاب والشركات والمصانع لاطلاعهم على فرص العمل المتاحة
نائب وزير التعليم: المجمعات التكنولوجيا تسعى لإعداد خريجين على مستوى فني عال .. وتفتح قنوات للتواصل المباشر بين الطلاب والشركات والمصانع لاطلاعهم على فرص العمل المتاحة
نائب وزير التعليم: المجمعات التكنولوجيا تسعى لإعداد خريجين على مستوى فني عال .. وتفتح قنوات للتواصل المباشر بين الطلاب والشركات والمصانع لاطلاعهم على فرص العمل المتاحة
نائب وزير التعليم: المجمعات التكنولوجيا تسعى لإعداد خريجين على مستوى فني عال .. وتفتح قنوات للتواصل المباشر بين الطلاب والشركات والمصانع لاطلاعهم على فرص العمل المتاحة
نائب وزير التعليم: المجمعات التكنولوجيا تسعى لإعداد خريجين على مستوى فني عال .. وتفتح قنوات للتواصل المباشر بين الطلاب والشركات والمصانع لاطلاعهم على فرص العمل المتاحة
نائب وزير التعليم: المجمعات التكنولوجيا تسعى لإعداد خريجين على مستوى فني عال .. وتفتح قنوات للتواصل المباشر بين الطلاب والشركات والمصانع لاطلاعهم على فرص العمل المتاحة
نائب وزير التعليم: المجمعات التكنولوجيا تسعى لإعداد خريجين على مستوى فني عال .. وتفتح قنوات للتواصل المباشر بين الطلاب والشركات والمصانع لاطلاعهم على فرص العمل المتاحة

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