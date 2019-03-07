ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

طرح أول سيارة طائرة في العالم بـ معرض جنيف.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 04:20 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو لأول سيارة طائرة في العالم.

وطرحت شركة "PAL-V" الهولندية أول سيارة طائرة في العالم في معرض جنيف للسيارات، وأكد المسؤولون بالشركة أن هذه السيارة ليست نسخة إنتاجية بل النسخة المتسلسلة التي ستطرح للبيع في العام 2020.

وأظهر الفيديو، أن السيارة مزودة بـ3 عجلات وهي تطير في الجو باستخدام مسمار كبير قابل للطي علي سقف السيارة.

ترشيحاتنا

شاهد.. رد فعل نيمار بعد إقصاء سان جيرمان

6 مشروبات لحرق الدهون بسرعة لا تتوقعينها

قطع المياه عن حى شرق وغرب شبرا الخيمة غدا

الدولار يتراجع 4 قروش فى 3 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم

بسمة وهبة تبكي على الهواء.. فيديو

مفاجأة كانت في انتظار محافظ أسوان: تكاتك على طريق معبد فيله .. صور

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمكانية رحيل نجم سموحة للزمالك

أولى جلسات محاكمة لاعب أسوان و 43 آخرين فى خلية ولاية سيناء.. الاحد

أحمد الشقيري يناشد جمهوره الدعاء له .. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-3-2019 والقنوات الناقلة

طفل يطعن زميله بمسمار بمدرسة ابتدائى فى المرج

الوزراء: فرصة للموظف متعاطي المخدرات بالتوقف قبل الفصل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

أمريكان على أرض المنيا.. وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل.. صور

المتحدث العسكري: تدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.. صور

صانعة الأقفاص .. حياة كريمة تطرق باب الست ظريفة ..صور

العناية الإلهية تنقذ مواطنا قبل انهيار عقار الزيتون بـ 10 دقائق .. صور

فيديو

طرح أول سيارة طائرة في العالم بـ معرض جنيف.. فيديو
طرح برومو جديد لفيلم Penguins.. فيديو
علام: الضربات الاستباقية دليل نجاح الأمن في اختراق الإرهابيين.. فيديو
فيديوجراف | أبشع وسائل التعذيب على مر التاريخ
عمرو يوسف يوجه نصيحة لـ كارمن سليمان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟