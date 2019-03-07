طرح أول سيارة طائرة في العالم بـ معرض جنيف.. فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو لأول سيارة طائرة في العالم.



وطرحت شركة "PAL-V" الهولندية أول سيارة طائرة في العالم في معرض جنيف للسيارات، وأكد المسؤولون بالشركة أن هذه السيارة ليست نسخة إنتاجية بل النسخة المتسلسلة التي ستطرح للبيع في العام 2020.



وأظهر الفيديو، أن السيارة مزودة بـ3 عجلات وهي تطير في الجو باستخدام مسمار كبير قابل للطي علي سقف السيارة.