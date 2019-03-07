شاهد.. المحشي والكشري والفول والطعمية.. أكلات مصرية تجذب زائري بورصة برلين.. والمشاركون: fantastic

شهد الجناح المصري في بورصة برلين السياحية توافد عدد من السائحين على الأكل المصري لتذوق المحشى والكشري والفول والطعمية والباذنجان والمخلل.



وأشاد المشاركون في بورصة برلين بألمانيا بعد تناولهم وجبات الكشري والطعمية والمخلل والباذنجان بالأكلات المصرية قائلين: "fantastic".



يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة واصلت لليوم الثاني لقاءاتها بالجناح المصرى المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB؛ والتى تُعقد خلال الفترة من 6-10 مارس الجاري فى العاصمة الألمانية برلين.



يشارك فى المعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، و أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية ولفيف من قيادات القطاع السياحى .

