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رياضة

كاف يحدد موعد قرعة ربع نهائى دورى الأبطال والكونفيدرالية

الخميس 07/مارس/2019 - 04:31 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد إجراء قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية للموسم الكروى الجارى 2018/2019 .


وقال كاف عبر موقعه الرسمي، أن القرعة ستقام في القاهرة يوم 20 مارس الجاري، وطالب وسائل الإعلام بتقديم طلب حضورها إذا رغبوا في ذلك.

ويشارك الأهلى والإسماعيلى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا بينما يلعب الزمالك فى مسابقة الكونفيدرالية .

ويلعب الأهلى السبت المقبل أمام فيتا كلوب الكونغولي، بينما يلتقى الإسماعيلي مع مازيمبي الكونغولي مساء غد الجمعة بستاد "برج العرب" ويواجه الزمالك نظيره جورماهيا الكيني،ةمساء الأحد المقبل، على الملعب ذاته الذى يستقبل مواجهة الدراويش وبطل الكونغو .

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