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ديني

عالم أزهري يوضح فضل عمرة رجب والزيارة الرجبية

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا بأس بزيارة المسجد النبوي في رجب، التي يطلق عليها الزيارة الرجبية، وعمرة رجب جميلة؛ لأنه مقدمة لرمضان.

وأوضح « كريمة» في تصريح لـ« صدى البلد»، أن زيارة المسجد النبوي في شهر رجب، لا يتجاوز فضلها بقية الأشهر الحُرم الأخرى التي عظمها الله، مشيرًا إلى أن عمرة رجب جميلة، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - « اعتمر في رجب»، وكان السلف يعتمرون في رجب، عمر وابنه وعائشة - رضي الله عنهم.

وأضاف أنه بما روى البخاري، عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: «إن رسول الله اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب»، على أن أفضل زمان تؤدى فيه العمرة هو شهر رمضان؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «عمرة في رمضان تعدل حجة».

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