وزيرة الثقافة تفتتح معرض دمنهور الرابع للكتاب..صور

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، يرافقها اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة معرض دمنهور الرابع للكتاب بمكتبة دمنهور العامة، والذي يستمر حتى 16 مارس الجاري بمشاركة 37 دار نشر منها قطاعات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر الخاصة.



واشادت وزيرة الثقافة، باستمرار تنظيم معرض دمنهور للكتاب للعام الرابع علي التوالي،مؤكدة سعي الوزارة على إحياء الثقافة مرة أخرى بالمحافظات والأقاليم، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض، التي تنظم خلالها العديد من الندوات الثقافية للأدباء والشعراء والكتاب والمثقفين بالوطن.



وتفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة قصر ثقافة دمنهور ومركز الإبداع الفنى ودار الأوبرا بدمنهور كمراكز ومنارات لنشر الثقافة والوعي بربوع المحافظة.



وشارك في افتتاح المعرض الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض – رئيس هيئة قصور الثقافة وأحمد درويش رئيس أقليم غرب وسط الدلتا الثقافي والمحاسب عبد الرحمن الشهاوى – السكرتير العام للمحافظة ومحمد البسيوني - مدير مديرية الثقافة ولفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية.



و أهدى المحافظ درع المحافظة للدكتورة إيناس عبد الدايم - وزيرة الثقافة تقديرًا لجهودها في إثراء الحركة الثقافية والفكرية بمحافظة البحيرة .

