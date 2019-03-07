ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض دمنهور الرابع للكتاب..صور

الخميس 07/مارس/2019 - 05:12 م
جمالات الدمنهورى
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، يرافقها اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة  معرض دمنهور الرابع للكتاب بمكتبة دمنهور العامة، والذي يستمر حتى 16 مارس الجاري بمشاركة 37 دار نشر منها قطاعات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر الخاصة.

واشادت وزيرة الثقافة، باستمرار تنظيم معرض دمنهور للكتاب للعام الرابع علي التوالي،مؤكدة سعي الوزارة على إحياء الثقافة مرة أخرى بالمحافظات والأقاليم، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض، التي تنظم خلالها العديد من الندوات الثقافية للأدباء والشعراء والكتاب والمثقفين بالوطن. 

وتفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة قصر ثقافة دمنهور ومركز الإبداع الفنى ودار الأوبرا بدمنهور كمراكز ومنارات لنشر الثقافة والوعي بربوع المحافظة.

وشارك في افتتاح المعرض الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض – رئيس هيئة قصور الثقافة وأحمد درويش رئيس أقليم غرب وسط الدلتا الثقافي والمحاسب عبد الرحمن الشهاوى – السكرتير العام للمحافظة ومحمد البسيوني - مدير مديرية الثقافة ولفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية.

و أهدى المحافظ درع المحافظة للدكتورة  إيناس عبد الدايم - وزيرة الثقافة تقديرًا لجهودها في إثراء الحركة الثقافية والفكرية بمحافظة البحيرة .

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-3-2019 والقنوات الناقلة

شاهد.. المحشي والكشري والفول والطعمية.. أكلات مصرية تجذب زائري بورصة برلين.. والمشاركون: fantastic

ترتيب الدوري المصري 2019 .. الزمالك في الصدارة والأهلي يزاحم لـ الوصول للقمة

استخرج بطاقتك الشخصية من موبايلك فى 15 دقيقة.. خدمات

فرمان يونانى يمنع شيكابالا من الانتظام فى الزمالك

السفارة الأمريكية تهنئ المصرية ماما ماجي لفوزها بجائزة المرأة الشجاعة

هل تصح صلاة المرأة بطلاء الأظافر؟

الوزراء: فرصة للموظف متعاطي المخدرات بالتوقف قبل الفصل.. فيديو

عصام الشوالي مدافعا عن محمد صلاح: لا يقل عن ميسي وكريستيانو

مفاجأة كانت في انتظار محافظ أسوان: تكاتك على طريق معبد فيله .. صور

الدول العربية المرشحة لاستضافة كأس العالم 2022 مع قطر

حارس إيفرتون يكشف عن تفاصيل مواجهة محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبوالعينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر.. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

أمريكان على أرض المنيا.. وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل.. صور

فيديو

مشهد مرعب لسائق جرار يدفن سيدة حية تحت الرمال بمحطة في الصين ..فيديو
ناقد فني: لهذا السبب تزوج حلمي بكر من سهير رمزي.. فيديو
طرح أول سيارة طائرة في العالم بـ معرض جنيف.. فيديو
طرح برومو جديد لفيلم Penguins.. فيديو
علام: الضربات الاستباقية دليل نجاح الأمن في اختراق الإرهابيين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟