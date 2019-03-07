بولتون: ترامب منفتح على الحوار مجددا مع كوريا الشمالية

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على إجراء مزيد من المحادثات مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي، لكنه سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا ثبتت صحة تقارير عن أنها تعيد بناء موقع للصواريخ.



وأضاف بولتون في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "من الواضح أن الرئيس منفتح على الحوار مجددا. سنرى متى يمكن أن يحدث ذلك ومدى إمكانية نجاحه".



وتابع بولتون قائلا إن من المبكر جدا تحديد مدى صحة التقارير التي تتحدث عن أنشطة صاروخية لبيونجيانج.



وأضاف "لدينا طرق كثيرة للحصول على معلومات... سندرس الموقف جيدا. وكما قال الرئيس، سيكون الأمر مخيبا جدا للآمال إذا كانوا يسيرون في هذا الاتجاه".