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ناقد فني: لهذا السبب تزوج حلمي بكر من سهير رمزي.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 05:04 م
الفنانة سهير رمزي
الفنانة سهير رمزي
ندى فتح الله
قال الناقد الفني، طارق الشناوي، إن الفنانة سهير رمزي بدأت مسيرتها الفنية وهي طفلة، مضيفا: "كانت جميلة زي ماهي كدا".

وتابع "الشناوي" خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصر" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر2"، أن الفنانة سهير رمزي قدمت الكثير من الأفلام الناجحة في تاريخ السينما المصرية، وقررت الاعتزال في مطلع التسعينيات، ومن ثم حاولت العودة أكثر من مرة.

وأشار "الشناوي" إلى أن سهير رمزي كانت تمتلك كافة مقومات المرأة المثالية، حيث أنها كانت جميلة الملامح، وكانت خفيفة الظل، وكانت ملهمة، ولهذا السبب تزوجها حلمي بكر، حيث أنه كان يقوم بصنع أغاني خصيصًا لها، موضحًا أن المخرج سعيد مرزوق كان من أكثر المخرجين الذين استطاعوا توظيف قدرات "رمزي" بطريقة صحيحة، مشيرًا إلى أن لديها قدرة كبيرة على الجذب الجماهيري.

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