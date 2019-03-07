الاتحاد الأوروبي: المساواة بين النساء والرجال مبدأ نواصل النضال من أجله

أكدت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم الخميس، في بيان، اليوم، أن المساواة بين النساء والرجال قيمة أساسية للاتحاد الأوروبي ومبدأ ستواصل دوله النضال من أجله.



وقال البيان إن أوروبا تُصنَّف بين أكثر الأماكن أمانًا ومساواةً للفتيات والنساء في العالم. ووصل عدد النساء العاملات إلى مستويات عالية تاريخيًا في الاتحاد الأوروبي. وهناك المزيد من النساء في مناصب سلطة اليوم، وهذا أمر يمكن أن يفخرون به.



وتابع البيان أنه لا تزال العديد من النساء يواجهن التحديات، وعدم المساواة والتهديدات في حياتهن اليومية، أي الإساءات والمضايقات، والأجور الأدنى، وفرص العمل والوظائف الأقل. وهذا شيء غير مقبول.



وشدد الاتحاد الأوروبي على أن ما يبعث على القلق بشكل خاص هو تساهل خطاب الكراهية الجنسية، وخصوصًا عبر الإنترنت، ولكن أيضًا في الخطاب العام. فالكلمات مهمة ويمكن أن تؤدي إلى أفعال. ويمكن أن تشكّل خطوة أولى نحو عدم المساواة في المعاملة أو حتى العنف الجسدي.



ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد إلى عدم التسامح مطلقًا تجاه خطاب الكراهية وكل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.



وأوضح البيان أن القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن التوازن بين العمل والحياة ستساهم في زيادة عدد النساء في العمل من خلال منح الأسر خيارًا حقيقيًا حول كيفية تنظيم حياتها المهنية والخاصة. كما أنها ستتيح فرصًا للنساء والرجال العاملين لتقاسم مسؤوليات الرعاية بالأطفال والأقارب على قدم المساواة. وهذا من شأنه زيادة الفرص للنساء لإيجاد وظائف تعكس مستوى تعليمهن وطموحهن. وسيشكّل تحرير هذه الإمكانات أفضل حافز اقتصادي يمكن أن نقدمه لدعم اقتصاداتنا.



ونوه البيان إلى أن تمثيل المرأة في السياسة لا يزال ما دون المستوى المطلوب. وفي الانتخابات الأوروبية المقبلة، معبرا عن رغبة أوروبا في أن ترى المزيد من النساء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ليس لمجرد التصويت، وإنما نساء يقفن وينجحن كمرشحات.



ودعت المفوضية الأوروبية إلى المزيد من تمثيل المرأة في أعلى مستويات مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك كمفوّضات.



وسرد البيان كيف أن المفوضية الحالية كانت مثالًا يحتذى في هذا الإطار، إذ يوجد اليوم 9 مفوّضات وتشكّل النساء حوالي 40 في المئة من مديرينا.



وتندرج المساواة بين الجنسين أيضًا في صميم التواصل المستمر مع الدول الشريكة في جميع أنحاء العالم. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف مجالات عمله الخارجي، كجزء من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وفي جميع أنحاء العالم، لا يزالون ملتزمين بشدة بتنفيذ إجراءات مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك المتضررات من الحرب أو الفقر أو النزوح، على سبيل المثال من خلال المبادرة العالمية مع الأمم المتحدة.



وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمنح جميع النساء والفتيات فرصًا متساوية للوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والتمكين الاقتصادي، وفرص رسم مستقبلهن. وأنه لن يتوقف أبدًا عن النضال من أجل تحقيق المساواة الحقيقية للجميع داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه للتأكيد على عدم التراجع عن التقدم الذي تم إحرازه".