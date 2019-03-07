وزير التعليم العالي يتابع تطبيق الاختبار الموحد لطلاب الطب بجامعة المنيا.. صور

عقدت كلية الطب بجامعة المنيا الاختبار التجريبي الموحد لطلاب الفرقة السادسة بها، والذي يتم تجربته للمرة الأولى بالتزامن مع 20 جامعة مصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التعليم العالي، ليتم تعميمه على الطلاب الجدد اعتبارًا من 2020، لتكون بذلك جميع الاختبارات إلكترونية، ولا يوجد بها تدخل للعنصر البشري، للوصول إلى تغيير طرق التدريس والقياس للطلاب.



شهد وقائع الاختبار الموحد، الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور حسني عبد الغني عميد كلية الطب، والدكتور عصام الدين فرحات المدير التنفيذى لإدارة المعلومات.



وتواصل الدكتور"خالد عبد الغفار" وزير التعليم العالي مع رئيس الجامعه عبر "سكايب" في بث مباشر، لنقل أحداث الاختبارات وإقبال الطلاب ومستجدات ومعوقات تنفيذ التجربة.



ونقل "عبد النبي"، خلال البث، صورة كاملة للأحداث التي نجحت فى تنفيذها الجامعة، وذلك بعد متابعة غرفة البنية التحتية لشبكة معلوماتها، وبزيارته لقاعات الامتحانات ومتابعة ردود أفعال الطلاب بها.



فيما أكد "حسني عبد الغني" أن 146 طالبا وطالبة من الفرق السادسة بكلية طب المنيا خاضوا التجربة، والتى تم اختبارهم خلالها بمقررات السنتين الرابعة والخامسة التي درسوها بالكلية، وذلك بعد تدريبهم على الاختبارات الإلكترونية.