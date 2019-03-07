خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو

تعانى الطفلة هبة الله علي، التى تبلغ من العمر 5 سنوات، من شق قطعي في الرقبة نتيجة خطأ طبي، يعيقها عن الكلام، ويجعلها تعاني بشدة عند التحدث.



الطفلة هبة الله عبرت عن معاناتها فى لقاء مع "صدى البلد"، قائلة: "أنا نفسي أخف وأعمل العملية وأروح المدرسة"، وهى الكلمات التى استطاعت فقط إخراجها بسبب معاناتها من آلام الجرح.



من جانبها أكدت والدة الطفلة، أن نجلتها أصيبت بالتهاب فيروسي بالمخ وتوجهنا لمستشفى أبو الريش بتاريخ 22_9_2018، وتم حجزها بالرعاية المركزة، وبعد شهر خرجت من الرعاية المركزة لتوضع بقسم تحت الملاحظة بالمستشفى، فاكتشفت وجود قرحة فراش أسفل ظهر طفلتى من الدرجة الأولى، وتابعت أن القرحة تظهر أول ثلاث فقرات من أسفل الظهر وكانت سوداء وبها ميكروب.



وتابعت: "بعد ذلك توجهت لغرفة العناية مرة أخرى لسؤالهم عن تنظيف هذه القرحة فكانت الإجابة "دى مش قرحة دا جرح وخف"، وبنفس الليلة تقابلت مع طبيبة بالمستشفى وقالت لي "بنتك فيها جرح في ظهرها والحالة التي وصلت لها ابنتك بسبب قلة النظافة، وأخبرتنى بأن الجرح مملوء بالصديد ومن اللازم بأن يتم تنظيفه في أقرب وقت، فطلبت من ممرضة بتنظيفها وبالفعل بدأت بتنظيفها بمياه الأكسجين لكن كان بعد فوات الأوان".



وأكملت: "اكتشفت أن هبة لم تشعر بجزئها السفلي وأصيبت بشلل طرفي لا تستطع السير على قدميها بسبب تآكل الغشاء الخارجي للأعصاب وبعد شهر وأربع أيام تحت الملاحظة أخرجوا بنتي من المستشفى ولم تكن بصحة جيدة وباعتراضى على خروجها قالولي هتكمل علاجها بالمنزل وهي عندها التهاب بسيط في الأحبال الصوتية".



وأضافت والدة الطفلة "بالفعل خرجت بطفلتي ومع أول دور برد أصيبت باختناق ولم تستطع التنفس توجهت بها لمستشفى آخر قالولي "لازم تروح أبو الريش دي محتاجة رعاية مركزة، توجهت لأبو الريش تم وضعها تحت الملاحظة وبآخر اليوم طلبوا منى نقلها لرعاية مركزة بمستشفى أخرى لعدم توافر رعاية مركزة لديهم، وبالفعل قمنا بنقلها لمستشفى بالوراق وبعد أسبوع في الرعاية المركزة بدون تحسن في حالتها أخبرونى الأطباء بمستشفي بالوراق أن لا بد من إجراء عملية شق حنجرى لطفلتى لعدم إمكانيتها على التنفس وإن كل ما حدث بها بسبب التيوبات التي تم وضعها للتنفس الصناعي بمستشفى أبو الريش، كما أخبرونى بأن الأبوجود تيوب في بداية ظهوره ولو استمر فترة طويلة ممكن أن يتلف الحبال الصوتية وبالفعل تم عمل عملية شق حنجري بأحد المستشفيات وتم كتابة تقرير بسبب العملية وأنها كان لازم تعملها وهيا في أبو الريش".



وتابعت: "بعد إجراء العملية بدأت الحالة تسوء أكثر من الأيام الماضية وأكد الأطباء على كبر حجم التليف الموجود في القصبة الهوائية وجزء من الحنجرة ولا بد من عمل عملية استئصال التليف من القصبة الهوائية، ومن ثم إعادة توصيل القصبة مرة أخرى ودي عملية كبيرة مش أي حد بيعملها وده كله بسبب إهمال متعمد بمستشفى أبو الريش".



في حالة من الحزن، عبر والد هبة الله، الذي يعمل بائع سندوتشات بإحدى المدارس، عن عجزه وعدم قدرته على مصاريف هذه العملية الدقيقة، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة بالوقوف بجوار ابنته الوحيدة.



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