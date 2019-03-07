فريدة عثمان على رأس ترشيحات الاتحاد الدولي للسباحة لسلسلة الأبطال

اعتلت فريدة عثمان بطلة مصر وأفريقيا فى السباحة، ترشيحات الاتحاد الدولى للاشتراك فى بطولة سلسلة الأبطال القادمة، والمقرر إقامتها في 3 دول هي: الصين، المجر، والولايات المتحدة الأمريكية.



ورشح الاتحاد الدولى للعبة أبرز سباحي وسباحات العالم، للدخول في منافسات هذه البطولة الكبرى لتوفير الاحتكاك والتنافس القوي.



وتستعد النجمة الذهبية المصرية لخوض منافسات بطولة الجائزة الكبرى للسباحة، المقامة بمدينة دي موين الأمريكية في ولاية ايوا، ضمن استعداداتها لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو التي ستقام عام 2020.

