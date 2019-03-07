"التحرير الفلسطينية": ندعم جهود مصر الهادفة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، دعم المنظمة لجهود مصر الهادفة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني لتفادي أي حرب جديدة على قطاع غزة، والتي تبدو إرهاصاتها واضحة من خلال المزايدات الانتخابية في إسرائيل ذات النبرة المتطرفة والتي تجري على حساب حياة شعبنا الفلسطيني.



وقال رأفت - في بيان صدر اليوم /الخميس/- إن المجتمع الدولي يؤكد باستمرار أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وآخر ذلك قرار مجلس الأمن 2334، وكذلك الموقف الذي جسده المجتمع الدولي في أواخر عام 2017 بتوجيه صفعة سياسية لترمب عندما أعلن اعترافه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.



وطالب الدول التي تريد تقديم مساعدات إلى الشعب الفلسطيني تقديمها من خلال دولة فلسطين، وعدم أخذ طرق ملتوية ذات أهداف مشبوهة تعرقل المصالحة الفلسطينية وتسهم في تعزيز الانقسام.



وأكد رأفت أن القيادة الفلسطينية على تواصل دائم مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي ومع الدول الأفريقية والإسلامية ودول أمريكا اللاتينية، من أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي لتسوية الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.