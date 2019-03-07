القائم بأعمال السفير الإسباني: 8 مارس ذكرى لاستمرار النضال من أجل المساواة

قال بابلو باربارا، القائم بأعمال السفير الإسباني في القاهرة: إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مناسبة هامة تذكرنا جميعا بالحاجة إلى استمرار النضال من أجل المساواة ومن أجل حقوق المرأة.



وأضاف "باربارا" خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة الإسبانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة التي توافق 8 مارس من كل عام: "إن تاريخ هذا اليوم يعود إلى وفاة 130 امرأة فى نيويورك، فى 8 مارس 1908، أثناء الاحتجاج على عدم المساواة بين الرجل والمرأة فى الأجور وظروف العمل".



وأشار القائم بأعمال السفير الإسباني في القاهرة إلى أنه تم النص على المساواة بين الرجل والمرأة دستوريا عام 1978، حيث شهدت البلاد نهوضا هائلا بحقوق ودور المرأة منذ ذلك الحين.



كما تحدث عن التعاون بين الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والحكومة المصرية والمجتمع المدنى لتنفيذ إجراءات محددة لصالح التمكين السياسى والاقتصادى للمرأة، فضلا عن الحماية الاجتماعية، مثل مشاريع مكافحة العنف ضد المرأة والزواج المبكر.



من جانبها، ألقت نهاد أبو القمصان، المحامية والناشطة الحقوقية، خلال اللقاء الذي استضافه المركز الثقافي الإسباني في القاهرة "معهد ثربانتيس"، كلمة أبرزت فيها تجربة مشاركتها فى برامج تمكين المرأة مع الوكالة الإسبانية، كما تم عرض بعض الفيديوهات التى تتناول صور تحقق المساواة بين الجنسين وشهادات بعض النساء.



ونظمت السفارة الإسبانية بالقاهرة، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية، صباح اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، المقرر فى 8 مارس من كل عام، وشهدت الاحتفالية العديد من المناقشات الخاصة بجهود مصر وإسبانيا فى مجال حقوق المرأة والنهوض بها.