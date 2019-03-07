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محافظات

الموافقة على بناء 4 مدارس جديدة بمركز الواسطى

الخميس 07/مارس/2019 - 05:11 م
النائب بدوي النويشي
النائب بدوي النويشي ينهى موافقة وزير الزراعة لبناء 4 مدارس
محمد عبد الحليم
قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، انه تواصل مع الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، من اجل انهاء الموافقة على اقامة عدد 4 مدارس ، بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف.

وأكد النويشى، انه تمت الموافقة على بناء مدرسة تعليم أساسي بمساحة 10 قيراط، تبرع المواطن عارف خليل محمد عويس، بحوض الجزيرة المرتفعة بكوم ادريجة، ومدرسة ابتدائي بمساحة 9 قيراط تبرع المواطن حسين محمد رياض فرحات بقشيشة قمن العروس، ومدرسة تعليم أساسي مساحة 9 قيراط تبرع أبوبكر محمد حسن الجمل بأم عين بيضة بالميمون، ومدرسة تعليم أساسي بمساحة 16 قيراط أملاك دولة بغيط الشيخ بكفر بنى عتمان.
الموافقة على بناء 4 مدارس جديدة بمركز الواسطى
الموافقة على بناء 4 مدارس جديدة بمركز الواسطى
الموافقة على بناء 4 مدارس جديدة بمركز الواسطى

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