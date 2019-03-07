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فن

مايا دياب تعود إلى برنامج هيك هنغنى

الخميس 07/مارس/2019 - 05:13 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت المطربة مايا دياب صورة من برنامجها "هيك هنغنى" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن تقديم موسم جديد للبرنامج والذى تعود اليه بعد غياب.

وقالت مايا : "أشعر بسعادة لعودتي إلى تقديم برنامج هيك هنغنى".

وكانت مايا قد قدمت خمسة مواسم من البرنامج على كان في سنة ٢٠١٤ استضافت من خلالها العديد من النجوم الذين يؤدون بلهجات عربية وأجنبية وحققت نجاحًا كبيرًا، قبل ان يتوقف البرنامج لأسباب لم تعرف بعد.

البرنامج سيكون من إخراج كميل طانيوس كالمواسم السابقة، ومن إشراف الموزع الموسيقي هادي شرارة.

يذكر أن مايا قد أصدرت مؤخرًا أغنية بعنوان "يصفّوا حكي" عبر تطبيق انغامي، وهي من كلمات كمال القبيسي ألحان يحيى الحسن وتوزيع هادي شرارة.

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