مشهد مرعب لسائق جرار يدفن سيدة حية تحت الرمال بمحطة في الصين ..فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لسائق جرار يجرف فتاة، دافنا إياها حية تحت كومة من الرمال.



وأوضح الفيديو، دفع الجرار للفتاة المدفونة بالرمال في شاحنة كبيرة مخصصة لتعبئة الرمال في الصين.



حيث أظهر الفيديو، الفتاة خلال زيارتها لمحطة إنتاج الأسمنت، لمراقبة عمل المحطة، ولم يلاحظها سائق الجرافة نظرا لقربها الشديد من مقدمة الماكينة.



ووفقا لعمال المحطة، فإن الشابة لم تصب بجروح خطيرة وتم مساعدتها للخروج من المأزق الذي وقعت به.