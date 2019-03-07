الدول العربية المرشحة لاستضافة كأس العالم 2022 مع قطر

أكدت العديد من التقارير الصحفية العالمية أن الاتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " استقر على مشاركة دولتين عربيتين مع قطر لاستضافة بطولة كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها عام 2022.



وأوضحت التقارير أن الاتحاد الدولى يضع دولتي الكويت وسلطنة عمان بجانب قطر من أجل أن تستضيف بعض مباريات مونديال 2022 .



وأضافت التقارير أن القرار سيتم حسمه رسميا من قبل الفيفا خلال الفترة المقبلة ، بعد دراسة أمر مشاركة عدد من المنتخبات العربية مع قطر فى استضافة المونديال المقبل بشكل كامل ووفقا للوائح والقوانين.