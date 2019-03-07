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رياضة

الدول العربية المرشحة لاستضافة كأس العالم 2022 مع قطر

الخميس 07/مارس/2019 - 05:10 م
شعار كأس العالم
شعار كأس العالم
عمرو الحلوانى
أكدت العديد من التقارير الصحفية العالمية أن الاتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " استقر على مشاركة دولتين عربيتين مع قطر لاستضافة بطولة كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها عام 2022.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد الدولى يضع دولتي الكويت وسلطنة عمان بجانب قطر من أجل أن تستضيف بعض مباريات مونديال 2022 .

وأضافت التقارير أن القرار سيتم حسمه رسميا من قبل الفيفا خلال الفترة المقبلة ، بعد دراسة أمر مشاركة عدد من المنتخبات العربية مع قطر فى استضافة المونديال المقبل بشكل كامل ووفقا للوائح والقوانين.

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