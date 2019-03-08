بعد توقف دام سنوات.. تشغيل مصنع العدوة بالمنيا لإعادة تدوير المخلفات بـ 32 مليون جنيه.. يعمل بطاقة 300 طن قمامة يوميا بـ 3 مراكز.. صور

افتتاح مصنع العدوة بالمنيا لإعادة تدوير المخلفات

المصنع يوفر فرص عمل للشباب والعملة الصعبة



بعد توقف دام سنوات أعادت محافظة المنيا، تشغيل مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات بعد التعاقد مع شركة (بايوانيرجي) للوقود البديل، حيث بلغت مساحة المصنع بعد التجديد 6 أفدنة وبلغت التكلفة الإجمالية لتجديده 32 مليون جنيه، ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال اتفاقية مبادلة الديون المصرية الإيطالية، ويستقبل المصنع 300 طن قمامة تقريبا ومخلفات يوميا من مراكز العدوة ومغاغة وبني مزار.



يقول المهندس محمود جلال الغيطاني رئيس مجلس إدارة المصنع إن سياسة العمل داخل المصنع تتم من خلال 3 محاور، تتمثل في إنتاج طاقة نظيفة من مصادر محلية وهي المخلفات الصلبة بما يساهم في تقليل تكلفة الاستيراد وتوفير عملة صعبة مع التخلص الآمن من المخلفات بطريقة صحية وتقليل نسب التلوث والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب واستغلال الطاقات في عمل جاد يعود بالفائدة على المواطن ويحقق التنمية المستدامة.



وأضاف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن خطة تطوير منظومة النظافة والتي تم وضعها بالتعاون مع وزارة البيئة تشمل 6 أماكن مقترحة كمحطات وسيطة و3 أماكن أخرى ومدافن صحية آمنة بمراكز المحافظة، حيث تتضمن الخطة الوضع الراهن واحتياجات المحافظة لدعم تلك المنظومة.



وأكد قاسم أن المصنع سيساهم بشكل كبير في التخلص من مشكلة القمامة والمخلفات والتى تعد من أكثر التحديات التي تواجه المحافظة، لافتا إلى أن المحافظة ستشهد طفرة في منظومة النظافة قريبًا عقب افتتاح المصنع لإنتاج الوقود البديل من خلال إعادة تدوير المخلفات.



وأشار إلى أنه تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، لشراء وتوريد 60 تروسيكل، لجمع القمامة المنزلية بجميع أحياء مدينة المنيا، وذلك ضمن منظومة جمع القمامة من المنازل مجانًا، بإجمالي 2 مليون و40 ألف جنيه من خطة الوحدة المحلية لمعدات تحسين البيئة، كما حصلت المحافظة على 15 معدة (مفارم) من وزارة البيئة تساعد في التخلص من المخلفات الزراعية وتحقيق عائد اقتصادي للمزارعين.



ولفت إلى أن المنيا تشهد نهضة تنموية كبيرة إلا أنه مازال أمامنا الكثير من التحديات لا يمكن التغلب عليها إلا بالمشاركة المجتمعية من جانب جميع الجهات سواء كانت مؤسسات مجتمع مدني أو جهات تنفيذية، حيث يتطلب ذلك إطلاق الطاقات الإبداعية الخلاقة في مناخ مستقر يستنفر طاقات المبدعين ويتيح الفرصة لهم لرسم ملامح جديدة تتسم بالحداثة والتطور.

