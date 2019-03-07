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أخبار البلد

رئيس شباب العمال: نستهدف التغلغل في أفريقيا وأوروبا بالتدريب والتثقيف

الخميس 07/مارس/2019 - 05:57 م
صدى البلد
محمد غالى
قال محمد وهب الله، رئيس اتحاد شباب العمال، إن الاتحاد أنشئ وفقا لقانون الشباب الصادر عام 2017، ويتم تشكيله من بنسة 50% من الشباب في سن لا يتجاوز ال 35 سنة، و 50% فوق السن لعمل مزيج بينهما لتبادل الخبرات.

وأضاف وهب الله، خلال كلمته بالاجتماع الأول للاتحاد شباب العمال، استعدادا لتدشين الاتحاد رسميا، خلال نهاية الشهر الجاري، أنه ليس هناك تعارض بين اتحاد عمال مصر واتحاد شباب العمال، لأن دورهما مكمل لبعض، كما أن اتحاد شباب العمال تدعمه وزارة الشباب والرياضة.

وتابع، أن 75% من مقرات الاتحاد الجديد موجودة داخل مقرات الاتحادات المحلية العمالية، لافتا إلى أنه سيتم تدريب شباب العمال سياسيا و رياضيا واجتماعيا وفنيا.

وأكد رئيس اتحاد شباب العمال، أن الاتحاد يستهدف التوغل أفريقيا وأوروبيا وعربيا من خلال التدريب والتثقيف خلال خطتنا.

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