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محافظات

ختام فعاليات ملتقى أرسينوي الدولي الأول للفن المعاصر.. فيديو وصور

الخميس 07/مارس/2019 - 05:55 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم ختام فاعليات ملتقى أرسينوي الدولي الأول للفن التشكيلي المعاصر بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق بمشاركة 16 عارضًا يمثلون دول مصر واليابان وأسبانيا وبلغاريا.

جاء الملتقى بالتعاون بين المحافظة وجامعة الفيوم وحزب مستقبل وطن والذي انطلق في 3 من شهر مارس الجاري ، بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس كمال سلومه رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق والدكتورة دينا طريف مؤسسة الملتقى والدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية بالفيوم وممثلي الثقافة والسياحة الطرق بالمحافظة.

ضم الملتقى 25 عملًا فنيا من خلال لوحات مستلهمة من الطبيعة المكانية والبيئة الريفية وتم المزج فيها بين مظاهر الصحراء والزراعة والماء والسماء ولوحات تعبيرية عن المجتمع الريفي والحضارة الفرعونية وأنماط البيئة .

ويهدف الملتقى إلى إثراء الفن التشكيلي وتبادل الخبرات بين مختلف الدول المشاركة ويعمل على تنشيط السياحة وفتح أبواب جديدة لدعوة مختلف دول العالم لزيارة مصر بوجه عام والفيوم علي وجه الخصوص.

وفي كلمته قدم محافظ الفيوم، أشاد بالأعمال الفنية المعروضة بالملتقى والتي عبرت عن البيئة الريفية والمجتمع البدوي لافتًا إلى أهمية تلك الملتقيات في نقل الصورة السياحية المناسبة لمختلف دول العالم ، وعقب ذلك تم منح شهادات التقدير للمشاركين بالملتقى وتم تقديم فقرة فنية من الغناء البدوي .
ختام فعاليات ملتقى أرسينوي الدولي الأول للفن المعاصر.. فيديو وصور
ختام فعاليات ملتقى أرسينوي الدولي الأول للفن المعاصر.. فيديو وصور
ختام فعاليات ملتقى أرسينوي الدولي الأول للفن المعاصر.. فيديو وصور
ختام فعاليات ملتقى أرسينوي الدولي الأول للفن المعاصر.. فيديو وصور

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