مؤتمر لكشف محاولات تمرير قانون مزاولة العلاج الطبيعي.. السبت

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عقد مؤتمر صحفي، صباح السبت المقبل، بمقر النقابة بدار الحكمة فى الساعة الثانية عشرة ظهرًا ، لمناقشة كَم الاعتراضات المثارة حول قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى منذ طرحه فى البرلمان حتى من داخل لجنة الصحة نفسها.



وأوضحت النقابة، أن هناك محاولة للإسراع بإصداره من مجلس الشعب، وهو ما يثير علامات الاستفهام، لذا وجب التوضيح لوجود كثير من اللغط فى القانون وكواليس تمريره فى البرلمان.