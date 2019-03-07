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منوعات

أزمة قومية بالنرويج لم تحدث منذ 200 سنة استدعت تدخلا حكوميا

الخميس 07/مارس/2019 - 05:12 م
صدى البلد
محمد علي
قد تعد مسالة الإنجاب في دولة مشكلة قومية، إذا ما تراجعت معدلات الخصوبة والإنجاب في هذه الدولة لدرجة تمثل أزمة ديموجرافية لاحقة، وفق ما ذكرت شبكة يورو نيوز.

وذكرت الشبكة إن الدولة هي النرويج التي كشفت فيها وكالة الإحصاء، إنها سجلت أقل عدد من المواليد الجدد، منذ 200 سنة.

و بدأت النرويج الإحصاء منذ القرن التاسع عشر.

واعتبرت الحكومة النرويجية ممثلة في وزارة الأسرة بأن عجز أعداد المواليد يمثل "مشكلة".

وهبط عدد المواليد في النرويج من 56633 مولودا عام 2017 إلى 55120 طفلًا ولدوا في عام 2018، في البلد الإسكندنافي البالغ عدد سكانه 5.3 مليون نسمة.

كما انخفض معدل الخصوبة الإجمالي انخفض من 2.5 طفل لكل امرأة في العام 1970 إلى 1.5 خلال العام الماضي.

وقد تفتح النرويج باب الهجرة إذا استمرت هذه المشكلة في التفاقم.

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