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أخبار البلد

رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي بصناع السفر في بورصة برلين السياحية

الخميس 07/مارس/2019 - 05:51 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
عقد المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة عددا من اللقاءات المهنية مع ممثلي بعض شركات السياحة وكبار منظمى الرحلات وشركات الطيران حول العالم؛ علي هامش مشاركته ضمن الوفد الحكومي الرسمي المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB ؛ والتي تُعقد خلال الفترة من 6-10 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

استهل المهندس احمد يوسف هذه اللقاءات بلقاء مع Alper özen نائب رئيس مجلس إدارة شركه SunExpress للطيران العارض والناقل الأكبر للحركة السياحية من السوق الالماني الى مصر؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل زيادة عدد الرحلات من السوق الالماني الي مصر خاصة الى مدينه شرم الشيخ.

التقي المهندس أحمد يوسف بممثلى Air Germania العاملة بالسوق السويسري، لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر والوقوف على المعوقات التى يمكن العمل على تذليلها لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر.

عقد رئيس الهيئة لقاء مع ممثلى German conversation bureau ؛ لبحث سبل التعاون والاستفادة من خبرتهم فى تنشيط حركه سياحة المؤتمرات " mice " خاصه وان ألمانيا تعد من الدول الرائدة فى هذا المجال.

وفي سياق متصل اجرى المهندس احمد يوسف لقاء مع منظم الرحلات الالمانى FTI والذى يعد أكبر منظم رحلات بالسوق الالمانى بالنسبه لمصر؛ وخلال اللقاء تم مناقشه الخطط التسويقية المستقبلية واوجه التعاون السياحي لرفع الحركة السياحية القادمة الى مصر من السوق الاوروبي "ألمانيا والنمسا وفرنسا:

جدير بالذكر ان المهندس احمد يوسف شارك امس في افتتاح الجناح المصرى المشارك ببورصة برلين السياحية (ITB) 2019 ؛ والتى يشارك فيها اكثر من ١٠ آلاف عارض يمثلون ١٨٩ دولة.

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