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ديني

دار الإفتاء تتصدر قائمة تريند مصر على جوجل

الخميس 07/مارس/2019 - 05:08 م
الدكتور شوقى علام،
الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية
إيمان طلعت
تصدَّرت دار الإفتاء المصرية اليوم قائمة "تريند" مصر على موقع جوجل، بعد أن قام عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث باسم دار الإفتاء المصرية.

وجاء تفاعل المستخدمين بعد استقبال مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام وفدًا من ماليزيا لبحث سُبل تعزيز التعاون الديني، واستقباله أيضًا لرئيس الوقف السني العراقي لتعزيز التعاون فى مكافحة التطرف، فضلًا عن كلمة المفتى فى اليوم العالمى للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام.

كما تناولت دار الإفتاء تقريرًا تناول فيه محاولات تنظيم "داعش" للعودة من جديد لتصدر الساحة الإعلامية واستقطاب مؤيدين جدد من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا استمرارا لما تقوم به دار الإفتاء المصرية من مجهودات كبيرة لمواجهة الأفكار المتطرفة عبر استخدام الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت فيه قائمة المؤسسات الدينية على مستوى العالم، لتطويرها المستمر للمحتوى والوسائل.

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