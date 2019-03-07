وضع حجر أساس تطوير منطقة الطابية العشوائية بمطروح.. فيديو وصور

وضع اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية حجر الاساس للعمارة السكنية بمنطقة الطابية وسط مدينة مرسى مطروح للبدء فى أعمال تطوير المنطقة، بحضور المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة ونواب البرلمان والمهندس احمد على وكيل وزراة الاسكان والمهندس ابراهيم الحفيان مدير ادارة التخطيط العمرانى وعدد من عمد ومشايخ المحافظة .



وأكد محافظ مطروح أن مشروع تطوير منطقة الطابية وتحويلها إلى منطقة حضارية، يأتي بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، بإنشاء مجمع سكنى على أعلى مستوى من الخدمات والمرافق بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 40 مليون جنيه، مع الاسراع فى الانتهاء منها خلال أقل من عام .





وأضاف أن أعمال التطوير تشمل إقامة عمارة سكنية مكونة من (أرضي + 7 أدوار متكررة- بكل دور 8 وحدات سكنية) بها 64 وحدة سكنية، ومتوسط مساحة الوحدة حوالي 125 مترًا مسطحًا، والعمارة مجهزة بـ2 أسانسير بتكلفة اجمالية 40 مليون جنيه ،مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من تطوير منطقة الطابية سيتم إعلان مطروح خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة .



كما وجه محافظ مطروح الشكر للعمدة منعم اسرافيل على دوره فى التنسيق مع الأهالى والتواصل معهم من اجل المصلحة العامة



الجدير بالذكر أن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح نجح فى وقت سابق بإقناع اهالى منطقة الطابية القديمة والإنتهاء من تسليمهم عقود وحدة سكنية بالمجان وأخري بخصم 30 % من تكلفتها بالبرج السكني البديل لكل أسرة من أهالي منطقة الطابية وعددهم 32 أسرة مع حصول كل أسرة على مقابل إيجار شهرى مؤقت بمسكن أخر لحين الانتهاء من إقامة العمارة السكنية ، وعودة الأهالى سكان للمنطقة وتسليمهم الوحدات المخصصة لهم.