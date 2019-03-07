سيميوني ينجو من الإيقاف والاتحاد الأوروبي يكتفي بالغرامة في واقعة احتفال اليوفي

غرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"اليويفا"، الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني مبلغ 20 ألف يورو، وذلك بعد احتفاله الغير لائق أمام يوفينتوس الإيطالي في ذهاب دور الــ16 من دوري أبطال أوروبا.



جاء قرار الغرامة بعد احتفال سيميوني بهدف فريقه الأول في شباك اليوفي في المباراة التي انتهت بفوز الأتلتي بهدفين نظيفين، كما غرم اليويفا أيضًا النادي الإسباني مبلغ 38 ألف يورو، بعد رمي جماهيره لبعض الأشياء على أرضية الملعب، كذلك تم تغريم نادي يوفينتوس بمبلغ 30 ألف يورو، وتحذير مدربه ماسيميليانو أليجري بعد النزول المتأخر للاعبي اليوفي لأرضية الملعب.



وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز ستاديوم معقل فريق السيدة العجوز.