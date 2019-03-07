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لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 05:49 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
بثت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، فيديو لعامل غاضب قام بهدم منطقة سكنية كاملة قام بتشييدها بنفسه، بسبب خلاف على عقود الشركة.

قامت المحكمة البريطانية بإصدار حكما بالسجن 4 أعوام بحق عامل البناء الذي هدم البيوت السكنية التي شيدها بنفسه للانتقام من الهيئات العقارية التي تعاقد معها لبناء هذه البيوت، خلال شهر أغسطس الماضي، حيث دمر العامل دانييل نيغو البالغ من العمر 30 عاما وهو يقود حفاره البيوت التي شارك بنفسه في بنائها.

وبرر العامل فعلته بأن ممثلي الشركة التي تعاقد معها لم يدفعوا له ولعملائه 16 ألف جنيه إسترليني.

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