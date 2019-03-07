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بين الناس

أهالى طلخا بالدقهلية: أعمدة الإنارة خطر على أطفالنا

الخميس 07/مارس/2019 - 11:03 م
صدى البلد
منار نور
استغاثت المواطنه اشرقت محمد القاطنه بشارع احمد محمد حلمى بقرية طلخا بمحافظة الدقهليه ، عبر خدمه شكاوى صدى البلد من كارثه قد تودى بحياه المواطنين بالمنطقه خاصه الاطفال، بسبب تآكل احد اعمده الاناره بالمنطقة وخروج الاسلاك الكهربائيه مما يعرض اهالى المنطقة خاصه الاطفال للخطر.

وناشد "اشرقت " المسئولين بسرعه التدخل واصلاح اعمده الاناره بالمنطقه على لا تؤذى اهالى المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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