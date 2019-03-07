أهالى طلخا بالدقهلية: أعمدة الإنارة خطر على أطفالنا

استغاثت المواطنه اشرقت محمد القاطنه بشارع احمد محمد حلمى بقرية طلخا بمحافظة الدقهليه ، عبر خدمه شكاوى صدى البلد من كارثه قد تودى بحياه المواطنين بالمنطقه خاصه الاطفال، بسبب تآكل احد اعمده الاناره بالمنطقة وخروج الاسلاك الكهربائيه مما يعرض اهالى المنطقة خاصه الاطفال للخطر.



وناشد "اشرقت " المسئولين بسرعه التدخل واصلاح اعمده الاناره بالمنطقه على لا تؤذى اهالى المنطقة.



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