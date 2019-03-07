العبيدي: نهاية الجماعات الإرهابية يبدأ من مصر

قال بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن أبطال الشرطة المصرية يضربون المثل في العطاء والفداء والتضحية لاستئصال شأفة الإرهاب في مصر، ويشربون ملحمة مع نظرائهم من أبطال القوات المسلحة الباسلة في الذود عن تراب مصر المقدس، وبسط الأمن والأمان في ربوع مصر.



وأضاف العبيدي أن الجماعات الإرهابية مهما كان عددها وعدادها فإنه ستلقى حتفها حتما في على تراب مصر الطيب وثراها المقدس الذي يأبى أن تندسة أقدام القتلة الإرهابيين، وأن رجال الشرطة المصرية وأبطال القوات المسلحة المصرية يقفون لهم بالمرصاد حاصدين أرواحهم وملقنين من يقفون خلفهم من جماعات ودول الدروس التي لن ينسوها على مدار تاريخهم.



وأشاد بالضربة الموجعة التي وجهها أبطال الداخلية المصرية حينما قتلوا 7 إرهابيين في مواجهات مع وقعت في الجيزة ذلك الذي أعلنه بيان الداخلية صباح اليوم.



وجدد الدعم للمؤسسة الأمنية المصرية متمثلة في القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية البطلة، كما جدد البيعة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم البلاد في خرب لا هوادة فيها على الإرهاب وأعوانه وداعميه.



وطالب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج بالوقوف صفا واحدا مع قوات الأمن المصرية.