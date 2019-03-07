ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

العبيدي: نهاية الجماعات الإرهابية يبدأ من مصر

الخميس 07/مارس/2019 - 07:19 م
صدى البلد
سعيد العربي
قال بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن أبطال الشرطة المصرية يضربون المثل في العطاء والفداء والتضحية لاستئصال شأفة الإرهاب في مصر، ويشربون ملحمة مع نظرائهم من أبطال القوات المسلحة الباسلة في الذود عن تراب مصر المقدس، وبسط الأمن والأمان في ربوع مصر.

وأضاف العبيدي أن الجماعات الإرهابية مهما كان عددها وعدادها فإنه ستلقى حتفها حتما في على تراب مصر الطيب وثراها المقدس الذي يأبى أن تندسة أقدام القتلة الإرهابيين، وأن رجال الشرطة المصرية وأبطال القوات المسلحة المصرية يقفون لهم بالمرصاد حاصدين أرواحهم وملقنين من يقفون خلفهم من جماعات ودول الدروس التي لن ينسوها على مدار تاريخهم.

وأشاد بالضربة الموجعة التي وجهها أبطال الداخلية المصرية حينما قتلوا 7 إرهابيين في مواجهات مع وقعت في الجيزة ذلك الذي أعلنه بيان الداخلية صباح اليوم.

وجدد الدعم للمؤسسة الأمنية المصرية متمثلة في القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية البطلة، كما جدد البيعة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم البلاد في خرب لا هوادة فيها على الإرهاب وأعوانه وداعميه.

وطالب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج بالوقوف صفا واحدا مع قوات الأمن المصرية.

موضوعات متعلقة

المصريون بالخارج يشيدون ببطولات القوات المسلحة

العبيدي: نجدد الدعم لحماة مصر في ذكرى استشهاد أبطال الكتيبة ١٠٣

بهجت العبيدي: مبادرة الإخوان تؤكد خروجهم من الزمن

بهجت العبيدي: قواتنا المسلحة ستظل رمزا للعطاء والفداء

العبيدي: قواتنا المسلحة تضرب أروع مثال للتضحية والفداء لحفظ الأمن

بهجت العبيدي: الشرطة المصرية توجه رسالة حاسمة للإرهابيين

ترشيحاتنا

الرئيس الجزائري يوجه رسالة إلى المتظاهرين

طارق شوقي : الاستعانة بالخبرة الأجنبية لحل مشاكل تواجه التعليم في مصر

الوزراء: فرصة للموظف متعاطي المخدرات بالتوقف قبل الفصل.. فيديو

أب يستغيث بوزيرة الصحة لمساعدته فى علاج ابنته

الداخلية: إرهابيو حسم تنكروا في زي عمال كهرباء لزرع عبوة ناسفة بـ الجيزة

شاهد .. لحظة سرقة فتاتين لحقيبة مسنة في مصلى للسيدات

خالد سليم يدخل المستشفى لـ تعرضه لوعكة صحية

تعرف على دعاء النبي عند رؤية هلال شهر رجب

عمرو يوسف يوجه نصيحة لـ كارمن سليمان.. فيديو

مفاجأة كانت في انتظار محافظ أسوان: تكاتك على طريق معبد فيله .. صور

تعثر مفاوضات الزمالك مع عامر عامر

مجلس الدولة يعاقب مسئولين بالسكة الحديد لصرف ٢٧ ألف جنيه لمتهم..مستندات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

فيديو

لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو
لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو
موجز البلد | الداخلية: مصرع 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار بـ الجيزة.. شيكابالا: انتظروني في الزمالك بعد شهر..المفتي: لا يجوز اختلاء الطبيب بالمرأة
معلومات جديدة موثقة.. دور علماء ألمانيا النازية في صنع القنبلة الذرية السوفيتية
مشهد مرعب لسائق جرار يدفن سيدة حية تحت الرمال بمحطة في الصين ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟