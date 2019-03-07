ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ مطروح يتفقد العمارات السكنية بـ الكيلو 4 لتطويرها..صور

الخميس 07/مارس/2019 - 05:52 م
محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد العمارات السكنية بمنطقة الكيلو 4
ايمن محمود
تفقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية للعمارات السكنية بمنطقة الكيلو 4 بحى الزهور شرق مدينة مرسى مطروح وذلك بحضور المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة والجهات المعنية بالمحافظة للوقوف على مقترحات إعادة تأهيلها وتطويرها مع توفير حياة آمنه لسكانها وتوفير كافة المرافق بشكل حضارى .

وأوضح المهندس أحمد على وكيل وزارة الاسكان بمطروح أن عدد العمارات السكنية بالمنطقة 37 عمارة بكل عمارة عدد 20 وحدة سكنية.

سيتم دراسة تطويرها بشكل جمالي وحضاري مع دراسة استغلال الفراغات المحيطة للتوسع في إنشاء عمارات جديدة تسع مزيدا من السكان.
محافظ مطروح يتفقد العمارات السكنية بـ الكيلو 4 لتطويرها..صور
محافظ مطروح يتفقد العمارات السكنية بـ الكيلو 4 لتطويرها..صور
محافظ مطروح يتفقد العمارات السكنية بـ الكيلو 4 لتطويرها..صور
محافظ مطروح يتفقد العمارات السكنية بـ الكيلو 4 لتطويرها..صور

ترشيحاتنا

4 أندية تنتظر حسم التأهل لنهائيات أبطال إفريقيا.. اعرف موقف الأهلى

عصام الشوالي مدافعا عن محمد صلاح: لا يقل عن ميسي وكريستيانو

العناية الإلهية تنقذ مواطنا قبل انهيار عقار الزيتون بـ 10 دقائق .. صور

الرئيس الجزائري يوجه رسالة إلى المتظاهرين

ضاحي خلفان يسخر من قطر بسبب تنظيم كأس العالم

الداخلية: إرهابيو حسم تنكروا في زي عمال كهرباء لزرع عبوة ناسفة بـ الجيزة

بعد تصفية إرهابين بالجيزة.. #الداخليه يجتاح تويتر.. ومغردون: اللهم احفظ #مصر

منظمات إخوانية تمنع ناشطا مصريا من الرد على أكاذيب الجماعة فى جنيف

ناقد فني: لهذا السبب تزوج حلمي بكر من سهير رمزي.. فيديو

مشهد مرعب لسائق جرار يدفن سيدة حية تحت الرمال بمحطة في الصين ..فيديو

فاكر نفسه رشدى أباظة.. عمرو عاش الدور على مراته فـ خلعته

نجم الإسماعيلي يدخل دائرة اهتمام الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبوالعينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر.. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

أمريكان على أرض المنيا.. وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل.. صور

فيديو

لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو
موجز البلد | الداخلية: مصرع 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار بـ الجيزة.. شيكابالا: انتظروني في الزمالك بعد شهر..المفتي: لا يجوز اختلاء الطبيب بالمرأة
معلومات جديدة موثقة.. دور علماء ألمانيا النازية في صنع القنبلة الذرية السوفيتية
مشهد مرعب لسائق جرار يدفن سيدة حية تحت الرمال بمحطة في الصين ..فيديو
ناقد فني: لهذا السبب تزوج حلمي بكر من سهير رمزي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟