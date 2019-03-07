محافظ مطروح يتفقد العمارات السكنية بـ الكيلو 4 لتطويرها..صور

تفقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية للعمارات السكنية بمنطقة الكيلو 4 بحى الزهور شرق مدينة مرسى مطروح وذلك بحضور المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة والجهات المعنية بالمحافظة للوقوف على مقترحات إعادة تأهيلها وتطويرها مع توفير حياة آمنه لسكانها وتوفير كافة المرافق بشكل حضارى .



وأوضح المهندس أحمد على وكيل وزارة الاسكان بمطروح أن عدد العمارات السكنية بالمنطقة 37 عمارة بكل عمارة عدد 20 وحدة سكنية.



سيتم دراسة تطويرها بشكل جمالي وحضاري مع دراسة استغلال الفراغات المحيطة للتوسع في إنشاء عمارات جديدة تسع مزيدا من السكان.