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مرأة

الأمم المتحدة: 70% من ضحايا الاتجار في البشر نساء

الخميس 07/مارس/2019 - 06:26 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد يوري فيديتوف مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في فيينا أن تمكين المرأة، أمر أساسي لضمان الوفاء بحقوق الإنسان وبناء السلام والأمن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال فيدتوف في بيان، اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، أنه على الرغم من التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة لا تزال المساواة بين الجنسين بعيدة عن أن تصبح حقيقة في العديد من مجالات حياتنا.

وأضاف البيان نقلا عن فيدتوف "نحتاج إلى الاستجابة لدعوة "يوم المرأة العالمي" لهذا العام والتفكير في المساواة وبناء الذكاء والابتكار من أجل التغيير" والقيام بالمزيد من أجل تطوير الأنظمة والخدمات التي تراعي المساواة بما في ذلك مكافحة العنف القائم على أساس الجنس وضمان منع التمييز بين الرجل والمرأة.

ونوه البيان إلى أنه من بين 87 ألف امرأة قتلت حول العالم في عام 2017 هناك 30 ألف منهن قتلن على يد الزوج أو صديق حالي أو سابق كما قتل 20 ألف منهم على يد أحد أفراد الأسرة كما أن نحو 70 % من ضحايا الاتجار في البشر في جميع أنحاء العالم من الإناث.

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