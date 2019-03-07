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رياضة

نجم الإسماعيلي يدخل دائرة اهتمام الزمالك

الخميس 07/مارس/2019 - 05:40 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ملك موسى
دخل محمد صادق الظهير الأيسر لفريق الإسماعيلي دائرة اهتمام مجلس إدارة نادي الزمالك، من أجل الحصول على خدماته في الصيف المقبل.

ويسعى مسئولو القلعة البيضاء للحصول على خدمات صادق في ظل تألقه وانضمامه لمعسكرات منتخب مصر الأخيرة أكثر من مرة، بالإضافة إلى إجادته في أكثر من مركز كالظهير والجناح.

ويرتبط صادق مع الدراويش بعقد يمتد لأربعة مواسم مقبلة.

ويفكر مسئولو الزمالك في استغلال فرصة احتياج الإسماعيلي لأكثر من لاعب زملكاوي، على رأسهم محمود عبدالعاطي "دونجا"، المعار إلى صفوف الدراويش حتى نهاية الموسم، من أجل الحصول على خدمات صادق.

ويغيب صادق عن مواجهة فريقه غدًا الجمعة أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الكاحل.

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