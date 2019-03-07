المركز الثقافي الروسي بالقاهرة ينظم مسابقة في الأدب الكلاسيكي

نظم المركز الثقافى الروسى مسابقة فى الأدب الكلاسيكى الروسى بالتعاون مع صندوق "جيفايا كلاسيكا" بين الدارسين المصريين للغة الروسية والطلبة المغتربين الروس فى مصر. .



وشهدت المسابقة سجالا بين الطلاب من سن 10 حتى 17 سنة من هواة الأدب الكلاسيكى الروسى أمام لجنة تحكيم دولية لإلقاء المقطوعات الأدبية المفضلة لهم ومن اختيارهم من أعمال الكتاب الروس ، كما إستمعت لجنة التحكيم لتسجيلات الطلاب المشاركين الذين لم يستطعوا الحضور بأنفسهم.



ويقوم صندوق "جيفايا كلاسيكا" بتنظيم هذه المسابقة سنويا منذ عام 2011 بين عشاق الأدب الكلاسيكى الروسى حيث بلغ عدد المشاركين على مستوى العالم 2 مليون شخص سواء من المغتربين الروس فى الخارج أو الأجانب من الدارسين للغة و الادب الروسي.



وواجهت لجنة التحكيم صعوبات في اختيار الفائزين بسبب الإجادة المتميزة لعدد كبير من المتسابقين سواء من الروس او المصريين حيث تميز الأداء باتقان اللغة الروسية و القدرة التعبيرية في تقديم المعاني الادبية من خلال النصوص الشعرية والادبية لكبار الكتاب و في النهاية اختارت لجنة التحكيم ثلاثة من الفائزين و حصلوا علي جائزة المشاركة في المعسكر الدولي للأطفال"ارتيك" في روسيا حيث يشاركون في الدور قبل النهائي بعد فوزهم في مصر ثم المشاركة في الدور النهائي في موسكو في إطار مهرجان بعنوان "الميدان الأحمر" .



وتعد هذه المسابقة الدولية من أبرز الأنشطة التي صندوق "جيفايا كلاسيكا"؛ حيث إنها تأتي بدعم من رئيس روسيا الاتحادية للعام الثامن علي التوالي وهذه هي المرة الثالثة التي تشارك فيها مصر في تلك المسابقة الدولية، وتنظم برعاية وزارة التعليم و العلوم في روسيا الاتحادية.



وتتيح الفرصة للشباب لاختيار الموضوعات الادبية و قراءتها في قالب فني و اداء تعبيري متميز امام لجنة تحكيم تضم كبار الكتاب و الادباء والشعراء الروس .



ومن المقرر أن تقام الأدوار النهائية للمسابقة في روسيا في مايو المقبل.