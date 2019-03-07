الكشف على 282 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحه بقنا

قال اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 53 ألفا و 664 مواطنا في اليوم السادس من مبادرة 100 مليون صحة بنسبة 162 ٪ من المستهدف اليومي ليصل بذلك عدد المواطنين الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم منذ انطلاق المبادرة إلى 282 ألفا و803 مواطنين بنسبة 14 ٪ من المستهدف الكلي بالمحافظة وهو ما يشير إلى كثافة الإقبال على مقرات الفحص.



وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم توجيه مسؤولي الصحة ورؤساء الوحدات المحلية بتيسير إجراءات استقبال المواطنين والعمل على تجنب الزحام وتوفير ممرات لذوى الاحتياجات الخاصة بجميع المقرات التى تستقبل المواطنين لإجراء تحاليل المبادرة.



وأوضح الهجان، بأن هناك إقبالا كبيرا من قبل أهالي المحافظة على الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات التي تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين في اجراء الفحص ضمن مبادرة 100 مليون صحة والبالغ عددها 252 منشأة وهو ما تؤكده التقارير اليومية التي توضح زيادة في عدد المواطنين المترددين على تلك المنشآت عن المستهدف اليومي، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة.



جدير بالذكر أن محافظة قنا ضمن محافظات المرحلة الأخيرة فى مبادرة "100 مليون صحة" التى أطلقها الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى وعلاج الأمراض غير السارية، ويصل عدد المستهدفين بالمحافظة حوالى 2 مليون و24 ألف و368 مواطن بالمحافظة.

