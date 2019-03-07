محمد بن راشد: كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم

هنأ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، السيدات باليوم العالمى للمرأة، مؤكدا أن المرأة صانعة للتغير فى المجتمعات.



وقال آل مكتوم، فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين "تويتر": "غدا يوم جميل يوم المرأة العالمي نحتفي بها أمًا وأختًا وبنتًا وشريكة في التنمية وزميلة في المسيرة .. كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم".



يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمى، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.