نتائج وترتيب مظاليم القاهرة.. نادي مصر يعود بـ ريمونتادا أمام القناة ويتصدر مؤقتا



1- اف سي مصر : 43 نقطة

2- الترسانة :41 نقطة

3- القناة :39 نقطة

4- كليوباترا :37 نقطة

5- كوكاكولا :37

6- المريخ :29

7- النصر : 27

8- جمهورية شبين :26

9- الزرقا :26

10- الشمس :25

11- بورتو :22

12- منتخب السويس :22

13- دمياط : 17

14- ابي صقل : 5

انتهت منافسات الـ 7 مواجهات في الجولة الـ21 من عمر مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والتي شهدت فوزا مثيرا لفريق اف سي مصر على منافسه القناة بخمسة اهداف مقابل اربعة بينما تعادل فريق كوكاكولا مع جمهورية شبين بهدف لكل منهما .كاكاكوﻻ 1-1 جمهورية شبيناف سي مصر 5-4 القناةالسويس 1-2 النصرالمريخ 1-0 بورتو السويسالزرقا 1-0 ابى صقلالشمس 0-1 دمياطبينما تقام مباراة سيراميكا كليوباترا مع مضيفة الترسانة اليوم في تمام الساعة السادسة والربع