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رياضة

نتائج وترتيب مظاليم القاهرة.. نادي مصر يعود بـ ريمونتادا أمام القناة ويتصدر مؤقتا

الخميس 07/مارس/2019 - 05:53 م
صدى البلد
عبدالله هشام
انتهت منافسات الـ 7 مواجهات في الجولة الـ21 من عمر مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والتي شهدت فوزا مثيرا لفريق اف سي مصر على منافسه القناة بخمسة اهداف مقابل اربعة بينما تعادل فريق كوكاكولا مع جمهورية شبين بهدف لكل منهما .

وجاءت نتائج القاهرة كالتالى :-
كاكاكوﻻ 1-1 جمهورية شبين
اف سي مصر 5-4 القناة
السويس 1-2 النصر
المريخ 1-0 بورتو السويس
الزرقا 1-0 ابى صقل
الشمس 0-1 دمياط

بينما تقام مباراة سيراميكا كليوباترا مع مضيفة الترسانة اليوم في تمام الساعة السادسة والربع

وجاءت نتائج المجموعة كالتالى :-

1- اف سي مصر : 43 نقطة
2- الترسانة :41 نقطة
3- القناة :39 نقطة
4- كليوباترا :37 نقطة
5- كوكاكولا :37
6- المريخ :29
7- النصر : 27
8- جمهورية شبين :26
9- الزرقا :26
10- الشمس :25
11- بورتو :22
12- منتخب السويس :22
13- دمياط : 17
14- ابي صقل : 5

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