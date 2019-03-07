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حوادث

فاكر نفسه رشدى أباظة.. عمرو عاش الدور على مراته فـ خلعته

الخميس 07/مارس/2019 - 05:47 م
صدى البلد
ميس رضا
على غرار دنجوان السينما رشدى أباظة وصفت سمر زوجها صاحب الملامح الوسيمة والحضور الجذاب لدى السيدات لكن هذا الجمال كان نقمة عليها اصبح زوجها ينظر لها بعين الاحتقار مرة والاستهزاء لكونه له العديد من المعجبات لتعيش دور البطلة المقهورة فى حياة زوجها الدنجوان ..ولكن عندما تتدخل الوسامة والجاذبية فى خراب السعادة الزوجية.. فهل الأفضل لكِ كسيدة أن تبتعدى عن الزوج الجان أم تدخلين معركة نتائجها محسومة للزوج تنتهى بالزواج من أخري أو أن يبات مخلوعا .. فما الحكاية وكيف تصرفت ؟

تروى سمر. م العشرينية من عمرها حكايتها من داخل محكمة الأسرة بزنانيري، ذى الملامح الرقيقة الهادئة وجمالها المتوسط ، تزوجت عمرو. أ 33 عاما من 5سنوات عن قصة حب جمعتنا على الفيس بوك توجت بزواج سعيد وزوج بمواصفات ومقاييس جمال تتمناها أي بنت حريص على مظهره المنمق .

أضافت : تقدم لخطبتى من أسرتى فوافقت بعد السؤال عنه وعن تاريخ أسرته، ومن خلال زياراتهم لنا عكست معاملة أسرته له أمامنا حالة الدلال من قبل والدته له لأنه الأبن الوحيد وسط 3 بنات .

الراجل الحلو مصيبة

تابعت: وأتمم زواجنا وأنا فى حالة من السعادة التى لا توصف كنت كالطائر المحلق فى السماء، ظننت أن الحياة كانت ستستمر بهذه السعادة مع زوجى قبل أن أكتشف وجهه الأخر الذى حول السعادة لنيران التهمت حياتى معه، بعد الزواج بشهور قليلة بدأت ألحظ تغيير من خلال مكالماته الهاتفية مع فتيات وعندما اسأله من هذه يجيب "زميلة فى العمل" ..

لم أشغل بالى لمرات عديدة إلى أن انكشف الأمر فى يوما، فقررت أن أفتش عن مخابئه فأخذت هاتفه وفحصته رأسا على عقب ووجدت رسائل غرامية لأكثر من فتاة ولم أظهر له شيء لكى أحافظ على بيتى من الخراب ..حاولت لفت انتباهه بكلمات غير متعمدة لا تفصح عن معرفتى بشيء واستمريت فى متابعه احواله ومكالمته ورسائله وفحص ملابسه ولم يتعظ ..قائلة "زى القطر ماشي فى وشه يحب وفى إحدى المرات وكان خارج المنزل ، طلبته على هاتفه لأتفاجأ بصوت ناعم يرد : نعم "مين عمرو .. مش موجود".. لتستقبل مسامعى هذه الكلمات كالصاعقة لتشعل النيران بداخلى وانتظرت عودته لمواجهته .. واجهته بالأمر فأنكر بشدة وحدثت مشادة انتهت بتركى للمنزل لفترة استمرت شهر.

وبتدخل أطراف أسرته وأسرتى تصالحنا وعدت للمنزل ووعد أنه سيقطع كل علاقاته وصدقته بالفعل، حاول أن يظهر لى أن صدق فى وعده ولم يفى ، لأن "ديل الكلب عمره ما يتعدل"..استمر فى مراوغته لى وكذبه إلى أن تحققت أنه يخرج مع فتيات ويسهر معهم وينفق أمواله على الهدايا، شياكته ومظهره من بره طمع البنات فيه وهو إنسان لا يستحق وفائي له ..كان فاكر أنه رجدى

اباظه فى فيلم الزوجة 13

أضافت.. مرت سنوات ولم يتغير تحملت كل الإساءة فى حقى على نفسي وأعصابي وحياتنا تحولت لمشادات وإهانة بشكل مستمر ..وبيننا طفل عمره 4 سنوات هو من يتحمل مساوئ أبيه لكنى لم أستطع العيش بهذه الطريقة ..طلبت منه الطلاق كثيرا فرفض وأقسم أنه يتركنى مثل "البيت الوقف".. فقررت الخلع.

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