الحركة الوطنية يفتتح منفذا لبيع اللحوم البلدي في العاشر من رمضان

افتتح حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الشرقية منفذ دائم لبيع اللحوم البلدي اظ بسعر مخفض ومدعم من الحزب بأمانة العاشر من رمضان وذلك في إطار تفعيل مبادرة حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.



وتم الاحتفال برعاية الأمين العام للحزب بمحافظة الشرقية محمد عطوان، ورعاية الدكتور طارق فؤاد امين المهنيين علي مستوي الجمهورية والمشرف العام، وعدد من قيادات الحزب والعديد من الشخصيات العامة ووسط إقبال كبير، وتم بيع كمية كبيرة من اللحوم بجميع أنواعها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط على أن يستأنف البيع الدائم غدا ويوميا بنصف السعر دعما للمواطنين.



وصرح "القوشي" أن هذه الفاعلية تأتى في إطار الدور المجتمعي لحزب الحركة الوطنية في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا ولغير القادرين وأشار أن الفعاليات ستستمر بالتواصل مع كل فئات المجتمع بالعاشر من رمضان.



ومن جانبه أكد محمد الغرباوي، أمين الشباب، أن الحزب سوف يواصل الفاعلية للالتحام بالمواطنين والعمل على حل مشاكلهم وايضا العمل على تخفيف معاناة الأسر الأكثر احتياجا التي ساندت الدولة ووقفت بجوارها وتحملت بالصبر الإجراءات الهامة لعملية الإصلاح الاقتصادي وسيتم لاحقا توفير جميع الاحتياجات خاصة للأسر الفقيرة والعمل على الوقوف على المشاكل التي تواجه الشباب لحلها، من خلال كوادر الحزب لأن هدفنا المواطن البسيط.



وأوضحت مروه مازن، أمينه المرأة، أن الحزب يسعى للأعمال الخيرية والخدمية والأعمال التي تساهم في تخفيف العبء على الأهالي في العاشر من رمضان ولتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة لشعب عظيم”.

