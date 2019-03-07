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رياضة

كفر الشيخ يفوز على الجزيرة بـ ثلاثية عقب استئناف المباراة

الخميس 07/مارس/2019 - 05:51 م
كفر الشيخ يفوز على
كفر الشيخ يفوز على الجزيرة بثلاثية عقب استئناف المباراة
محمود زيدان
حقق فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني أشرف طلحة، فوزًا غاليًا ومستحقًا، على نظيره الجزيرة المطروحي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والعشرين للمجموعة الثالثة بالدوري الممتاز ب.

وكانت المباراة قد شهدت أحداثًا مؤسفة، وذلك بانسحاب فريق الجزيرة من ملعب المباراة اعتراضا علي احتساب طارق مجدي حكم المباراة الهدف الثالث لكفر الشيخ، في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

واستأنف الحكم المباراة عقب نزول فريق الجزيرة المطروحي أرض الملعب، واحتساب 7 دقائق وقت بدل من ضائع، وانتهت المباراة العصبية بفوز كفر الشيخ.

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